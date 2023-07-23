رونالدو في رسالة للأطفال بمؤتمر صحفي باليابان: الموهبة وحدها لا تكفي (فيديو)
حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، على توجيه رسالة للأطفال من مشجعيه في اليابان، خلال المؤتمـر الصحفـي الذي أقيم، اليوم الأحد، في الجولة الصيفية للفريق في اليابان بحضـور وسائل الإعلام.
ووصلت بعثة فريق النصر، يوم السبت، إلى العاصمة اليابانية طوكيو؛ وذلك للمشاركة في البطولة الودية الدولية الرباعية، خلال الفترة بين 25 يوليو و1 أغسطس المقبل.
ومن المقرر أن يواجه فريق النصر نظيره باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء المقبل، فيما سيلعب مع فريق إنتر ميلان الإيطالي، يوم الخميس.
وقال رونالدو في المؤتمر الصحفي: "هذه رحلة رائعة لتمثيل النصر، كما قال المدرب لويس كاسترو، من قبل، لدينا مباراتان كبيرتان نلعبهما، أتمنى أن يستمتع الجميع بهما، وبالطبع أنا سعيد لوجودي معكم".
وأضاف: "نأمل الفوز بكل الألقاب، نعلم أن الأمر سيكون صعبًا، إنما لدينا فريق جيد، ومدرب ولاعبون جدد، الطموحات هي نفسها العام الماضي ونتطلع إلى موسم رائع وبالطبع أريد الفوز ببعض الألقاب هذا العام".
وعن نصيحة يوجهها للأطفال الذين يعتبرونه قدوة لهم، قال النجم البرتغالي: "أنا دائمًا أقول الشيء ذاته لأطفالي، ثق بنفسك والموهبة وحدها لا تكفي عليك أن تعمل بجد من خلال تنمية موهبتك، أنا سعيد حقًّا لأن كلماتي تؤثر على الأطفال وأتمنى أن يتمكنوا من النجاح في حياتهم".
وخاض النصر مؤخرًا 4 مباريات ودية في غضون أسبوعين ضد 3 فرق برتغالية، وآخر إسباني.
وحقق النصر الفوز في أول مباراتين على حساب ألفيركا وفارينزي البرتغاليين، قبل الخسارة على يد سيلتا فيغو وبنفيكا.
ويستعد النصر للموسم الجديد، الذي سيبدأه بـ3 مواجهات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، ضد الشباب السعودي، والاتحاد المنستيري، والزمالك المصري.
ويستهل النصر مشواره في الدوري السعودي بمواجهة خارج أرضه ضد الاتفاق يوم الـ14 من أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.