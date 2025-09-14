مالكوم "يفجر" غضب جماهير الهلال السعودي بتصرف مثير تجاه لودي (صورة)

أثار البرازيلي مالكوم، نجم الهلال السعودي، جدلا واسعا بين جماهير ناديه بعدما أبدى إعجابه ببيان رحيل وفسخ عقد مواطنه رينان لودي، الظهير الأيسر للفريق.

وكان الهلال قد أعلن، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، تلقيه خطابًا رسميًا بفسخ تعاقد لودي.

أخبار ذات علاقة أحمد عطيف يشن هجوما على إنزاغي: أضعف شخصية الهلال (فيديو)

وأصدر اللاعب بدوره بيان مطولا يفسر من خلاله أسباب فسخ عقده مع الزعيم، مرجعًا الأمر إلى حرمانه من المشاركة في منافسات دوري روشن للمحترفين.

وقال اللاعب في بيان نشره عبر "إنستغرام": "في مطلع عام 2024، انضممتُ إلى أكبر نادٍ في آسيا بعقد يمتد لثلاثة أعوام ونصف.. لطالما كنت فخورًا باللعب للهلال، ودافعت عن أهداف النادي، وكرّست نفسي بالكامل، وحميت قوة كرة القدم السعودية".

أخبار ذات علاقة نتمنى أن نرى حكاما رجالا في مستواها.. تقييم خرافي لحكمة مباراة الهلال والقادسية

وأضاف: "بعد المعسكر التحضيري في ألمانيا، فوجئت بأنني لن أتمكن من اللعب في الدوري السعودي، وأن مشاركتي ستقتصر على عدد محدود جدًا من المباريات، في دوري أبطال آسيا فقط، وواصل: "هذا الموقف جعلني أفكر في مستقبلي. فما زالت لديّ الأحلام الكثيرة في كرة القدم، ولن أحصل على دقائق لعب كافية هذا الموسم.. وخلال الأسابيع الماضية، حاولت تغيير هذا القرار مع النادي، لأكون متاحًا في جميع مباريات الهلال.. لكني لم أتلقَّ أي رد، يوضح كيف يمكن حل هذه المشكلة بطريقة ودية".

وقام مالكوم بوضع إعجاب على هذا البيان وهو ما أثار دهشة جماهير الهلال، خاصة أن اللاعب خاض أمس مواجهة مع الفريق ضمن منافسات دوري روشن أمام القادسية في اللقاء الذي انتهت بالتعادل "2-2".

وخلال عام ونصف العام شارك بهم رينان لودي بقميص الهلال، خاض 56 مباراة في مختلف البطولات، وسجل أربعة أهداف وصنع 11.

وشهدت تلك الفترة أفضل إنجازاته الكروية، حيث حقق أربع بطولات؛ الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين (موسم 2023-24)، وكأس السوبر السعودي (2024-25).