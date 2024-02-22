راتكليف يسعى إلى نقل مانشستر يونايتد من "أولد ترافورد" إلى ملعب جديد
قال جيم راتكليف الملياردير البريطاني والمالك الشريك في مانشستر يونايتد إنه يريد بناء ملعب جديد في ظل مساعيه إلى استعادة أمجاد الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والمنافسات الأوروبية.
ولعب يونايتد على ملعبه الحالي، أولد ترافورد الذي يسع 74310 مشجعين، منذ العام 1910.
وقال راتكليف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "هناك جدل كبير، من وجهة نظري، حول تجديد الجانب الجنوبي بأكمله من مانشستر... ومركزه سيكون ملعبًا جديدًا".
وأضاف: "سيكون الملعب متطورًا من الطراز العالمي، ويمكنه استضافة مباريات إنجلترا، ونهائي كأس الاتحاد، ونهائي دوري أبطال أوروبا، ويمكنه أن يخدم شمال إنجلترا".
وتمت صفقة استحواذ راتكليف على 25% من أسهم النادي مقابل 1.25 مليار دولار، بشكل رسمي، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.
وبموجب الصفقة، سيستثمر راتكليف 300 مليون دولار في تطوير البنية الأساسية، ويتولَّى مسؤولية عمليات كرة القدم الخاصة بالنادي.
وحقق يونايتد لقب الدوري آخر مرة موسم 2012-2013 في آخر موسم لأليكس فيرغسون كمدرب للنادي.