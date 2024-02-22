راتكليف يسعى إلى نقل مانشستر يونايتد من "أولد ترافورد" إلى ملعب جديد

ولعب يونايتد على ملعبه الحالي، أولد ترافورد الذي يسع 74310 مشجعين، منذ العام 1910.

وقال راتكليف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "هناك جدل كبير، من وجهة نظري، حول تجديد الجانب الجنوبي بأكمله من مانشستر... ومركزه سيكون ملعبًا جديدًا".

وأضاف: "سيكون الملعب متطورًا من الطراز العالمي، ويمكنه استضافة مباريات إنجلترا، ونهائي كأس الاتحاد، ونهائي دوري أبطال أوروبا، ويمكنه أن يخدم شمال إنجلترا".