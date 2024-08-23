قال البرازيلي ميشايل ديلغادو، نجم الهلال السعودي السابق، إنه كان سعيدًا بالمدة التي قضاها في صفوف فريقه قبل إعلان رحيله رسميًّا.

وتحدث ديلغادو في حوار لحساب ناديه عبر موقع إكس قائلًا: "في البداية واجهت صعوبات في التكيف مع أجواء العاصمة السعودية الرياض، خاصة أنني لم أغادر البرازيل من قبل، ولكنني لم أستغرق وقتًا طويلًا بسبب المعاملة الرائعة والاحترام، ووجدت حبًّا كبيرًا من الجميع".

وأضاف:" كنت أمزح مع الأطفال وأقول لهم إن اسمي الآن ميشايل محمد صلاح، وقلت لهم إنني عربي في ظل الأجواء الرائعة التي وجدتها هنا".

وأشار إلى أن رحيله عن الهلال كان قرارًا صعبًا؛ لأنه ارتبط بالفريق والجماهير والأجواء الرائعة في الرياض، موضحًا أنه يريد إرسال تحياته للجميع ويتمنى التوفيق للنادي في الارتباطات القادمة.

ووجه ديلغادو الشكر لرئيس النادي فهد بن نافل على كل ما قدمه للفريق موضحًا أنه لم يشاهد رئيس النادي قطُّ في حالة عصبية أو توتر، ولا يمكن أن يقول كلامًا متناقضًا، بل كانت كل وعوده واحدة وتُنَفَّذ.

وأكد أنه تعلم كثيرًا من المدرب البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني للهلال، وسعيد بالمدة التي عمل خلالها تحت قيادته.

وانضم ديلغادو صاحب الـ 28 عامًا إلى نادي الهلال قادمًا من فلامنغو البرازيلي في يناير 2022 قبل أن يعود إلى فريقه السابق.