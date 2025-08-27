يجب ألا يلعب.. أكثر لاعب أثار استياء جماهير مانشستر يونايتد أمام غريمسبي تاون

صبت جماهير مانشستر يونايتد جام غضبها على اللاعبين، بعد الهزيمة الصادمة أمام فريق غريمسبي تاون، في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

اليونايتد ودّع كأس الرابطة الإنجليزية من الدور الثاني بعد خسارة مثيرة بركلات الترجيح 12-11، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 مساء أمس الأربعاء.

المباراة شهدت بداية صادمة لمانشستر، فقد افتتح تشارلز فيرنام التسجيل لغريمسبي في الدقيقة 22 بتسديدة مرت من عند القائم القريب لأونانا. وبعدها بثماني دقائق فقط أخفق الحارس في التعامل مع كرة من ركلة ركنية، ليستغلها تايرل وارن ويضيف الهدف الثاني.

ورغم عودة مانشستر في الشوط الثاني عبر بريان مبويومو في الدقيقة 75، ثم هدف التعادل من هاري ماغواير قبل النهاية بدقيقة واحدة، فإن أونانا ظهر مرتبكًا في ركلات الترجيح، فقد اكتفى بالتصدي لركلة واحدة، ليودع فريقه البطولة بعد سلسلة طويلة انتهت 12-11.

غضب جماهيري عارم من أونانا

طالبت جماهير مانشستر يونايتد ببيع الحارس الكاميروني أندريه أونانا فورًا، بعد ظهوره الكارثي في المباراة.

جماهير مانشستر يونايتد على منصة "إكس" صبت جام غضبها على الحارس الكاميروني، فقد كتب أحد المشجعين: "أنهوا عقد أونانا فورًا، ما حدث غير مقبول".

وأضاف آخر: "أونانا أسوأ حارس شاهدته في حياتي، لا يجب أن يلعب لنا مرة أخرى".

وجاءت تعليقات أخرى أكثر حدة، فقال أحدهم "لا تسمحوا لأونانا باللعب مجددًا"، وقال آخر، "أقيلوا أموريم أو غيره، لكن أونانا يجب ألا يرتدي قميص النادي مرة أخرى".

فيما كتب مغرد آخر "مرة أخرى كارثة جديدة من أونانا، هذا غير محتمل ويجب أن يرحل"، وقال أحدهم: "قد يكون أسوأ حارس في تاريخ مانشستر يونايتد".

أرقام المباراة تكشف المفارقة

ورغم الإقصاء، فإن الإحصائيات أظهرت تفوق مانشستر يونايتد في الاستحواذ بنسبة 70%، مع 457 تمريرة بدقة 87%، مقابل 145 تمريرة فقط لغريمسبي بدقة 67%.

لكن أصحاب الأرض كانوا أكثر فعالية هجوميا، إذ سددوا 10 كرات منها 4 على المرمى، مقابل 28 تسديدة لليونايتد، بينها 9 فقط بين القائمين والعارضة، مع معدل أهداف متوقعة بلغ 2.87 مقابل 1.61 لغريمسبي.