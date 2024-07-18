شن فيكتور كامبنارتس متسابق لوتو-دستني هجوما في توقيت مثالي ليحسم المرحلة الـ 18 من سباق فرنسا للدراجات وهي مرحلة جبلية امتدت مسافة 179.5 كيلومتر من جاب إلى بارسيلونيت اليوم الخميس.

وكان كامبنارتس ضمن ثلاثي الصدارة إلى جانب ميخاو كفياتكوفسكي، وماتيو فرشيه، لكن المتسابق البلجيكي انطلق بسرعة ليتجاوز منافسيه في آخر 200 متر، ويحسم مرحلة لأول مرة في السباق.

ونالت المشاعر من المتسابق البالغ من العمر 32 عامًا، إذ اتصل برفيقته العاطفية وابنه في اتصال مرئي بعد الفوز مباشرة.

* انطلاقة ثلاثية

انطلق الثلاثي بعيدًا عن منافسيهم قبل 35 كيلومترًا على خط النهاية، وحاولت مجموعة مؤلفة من 5 متسابقين اللحاق بهم.

لكن ثلاثي الصدارة حافظوا على تقدمهم حتى الجزء الأخير من المرحلة، حيث تقدم كفياتكوفسكي متسابق إنيوس على منافسيه.

لكن كامبنارتس بذل قصارى جهده، وتفوق على منافسيه اللذين حاولا ملاحقته دون نجاح، ليكتفي فرشيه، متسابق توتال إنرجيز، الذي تعرض لحادث في المنطقة المحايدة في بداية المرحلة، بالمركز الثاني متفوقًا على كفياتكوفسكي الذي حل ثالثًا.

وأنهى تادي بوغاتشر متصدر الترتيب العام ومنافسيه على اللقب المرحلة بفارق نحو 14 دقيقة خلف كامبنارتس، إذ آثروا السلامة والحفاظ على الطاقة قبل المرحلتين الجبليتين المقبلتين.

واحتفظ بوغاتشر بصدارة الترتيب العام بفارق 3 دقائق و11 ثانية أمام يوناس فينجارد صاحب المركز الثاني.

ويتوجه السباق إلى جبال الألب، إذ تمتد المرحلة 19 من السباق، غدًا الجمعة، لمسافة 145 كيلومترًا من أومبران إلى إيزولا 2000.