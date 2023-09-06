ريال مدريد يحسم موقفه من إمكانية رحيل ديفيد ألابا للدوري السعودي
حسم مسؤولو ريال مدريد موقفهم من إمكانية رحيل المدافع النمساوي ديفيد ألابا عن الفريق، في ظل ما تردد عن تقديم نادي الاتحاد السعودي عرضا لضمه.
ونقلت صحيفة "الرياضية" تصريحات على لسان جوزيه أنخيل، المدير التنفيذي لريال مدريد، الذي أكد أن النادي لم يصله أي عرض رسمي من نادي الاتحاد، لضم ديفيد ألابا.
وأضاف: "حتى لو وصل، فلن يرحل ألابا عن الفريق، وهذا قرار نهائي".
وتابع: "هو أحد أهم لاعبينا، ونحن متمسكون بالقوام الأساسي للفريق. القائمة في حاجة إلى كل لاعب، لذا سيستمر معنا بشكل طبيعي".
وبسؤاله عما إذا كان ريال مدريد تلقى أي عروض رسمية من أندية في الدوري السعودي أجاب قائلا: "لا، لم تصلنا أي عروض رسمية، الباب كان مغلقا أمام كل شيء، سواء أمام محاولات الوسطاء أو العروض الرسمية".
وكانت تقارير قد أشارت إلى إرسال الاتحاد عرضا من أجل ضم ألابا، يصل إلى 40 مليون يورو، وراتب سنوي للاعب قدره 25 مليون يورو.
ويملك الاتحاد في قائمته حاليا 8 لاعبين أجانب، حيث تضم حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي، والفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي، والثلاثي البرازيلي فابينيو وإيغور كورونادو ورومارينيو، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، والبرتغالي غوتا.