ريال مدريد يحسم موقفه من إمكانية رحيل ديفيد ألابا للدوري السعودي

حسم مسؤولو ريال مدريد موقفهم من إمكانية رحيل المدافع النمساوي ديفيد ألابا عن الفريق، في ظل ما تردد عن تقديم نادي الاتحاد السعودي عرضا لضمه.

ونقلت صحيفة "الرياضية" تصريحات على لسان جوزيه أنخيل، المدير التنفيذي لريال مدريد، الذي أكد أن النادي لم يصله أي عرض رسمي من نادي الاتحاد، لضم ديفيد ألابا.

وأضاف: "حتى لو وصل، فلن يرحل ألابا عن الفريق، وهذا قرار نهائي".