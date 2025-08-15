10 هدايا سعودية للدوريات الأوروبية الكبرى

تتجه الأنظار صوب مستقبل النجم البرتغالي أوتافيو مع نادي النصر، وتزايد الحديث في الأوساط الإعلامية الإسبانية عن اهتمام أتلتيكو مدريد الإسباني بضمه.

وتبرز ظاهرة لافتة للنظر، وهي تحول الدوري السعودي إلى محطة مهمة لتصدير لاعبين من العيار الثقيل إلى الدوريات الأوروبية الكبرى.

أخبار ذات علاقة 12 مليون ريال.. النصر السعودي يحسم صفقة محلية هامة

لم يعد دوري روشن مجرد وجهة أخيرة للنجوم، بل أصبح جسرًا يعبرون من خلاله عائدين إلى قمة المنافسة في القارة العجوز، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، في حركة عكسية تثبت قوة وجاذبية الكرة السعودية وقدرتها على إعادة تأهيل وتقديم المواهب.

المواهب تعود إلى الأضواء

لم تكن حالة أوتافيو المرتقبة هي الأولى من نوعها، بل سبقتها عدة انتقالات مدوية أثبتت أن التجربة في الملاعب السعودية قد تكون بوابة للعودة إلى أعلى المستويات.

ويأتي الدوري الفرنسي كأحد أبرز المستفيدين في الآونة الأخيرة، حيث استقبل أربعة لاعبين بارزين قادمين من الدوري السعودي.

الإيفواري سيكو فوفانا، وبعد فترة ناجحة مع النصر، حط رحاله في نادي رين الفرنسي، ليواصل تقديم مستوياته القوية في الليغ 1.

ولحق به الجناح البرتغالي الموهوب جوتا، الذي انتقل هو الآخر من بوابة نادي الاتحاد إلى نادي رين، باحثاً عن تحدٍ جديد في أوروبا.

المدافع الإيطالي لويس فيليبي، وبعد تجربة مع الاتحاد، وجد طريقه نحو مارسيليا، أحد أعرق الأندية الفرنسية، والمهاجم الجابوني المخضرم بيير إيميريك أوباميانج، الذي تألق مع القادسية وجد طريقه هو الآخر إلى مارسيليا مما يؤكد أن اللاعبين الكبار يظلون دائمًا على رادار الأندية الفرنسية الكبرى.

أخبار ذات علاقة مواجهات نارية.. ملخص ونتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2 بمشاركة النصر السعودي

وجهات أوروبية متنوعة

لم تقتصر الهدايا السعودية على الدوري الفرنسي فقط. فالموهبة الإسبانية الشابة، جابري فيجا، الذي كان انتقاله للأهلي السعودي حديث العالم، سرعان ما عاد إلى أوروبا من بوابة الدوري البرتغالي عبر نادي بورتو، في صفقة أثبتت أن الأندية الأوروبية الكبرى تراقب عن كثب نجوم دوري روشن.

كما أن الجناح الفرنسي المهاري آلان سانت ماكسيميان، بعد أن ألهب حماس جماهير الأهلي، عاد هو الآخر إلى الأجواء الأوروبية.

ولم تكن القائمة لتكتمل دون ذكر البرازيلي أندرسون تاليسكا، وزميله جون دوران نجما النصر السعودي والذي شهدت مسيرتهما عودة أخرى إلى الملاعب الأوروبية عن طريق فنربخشة.

أخبار ذات علاقة دوران وتاليسكا ينتظرانه.. نجم الأهلي السعودي يقترب من الرحيل

نموذج سعودي مشرف

ولا يمكن إغفال النموذج المشرف للاعب السعودي، حيث يعتبر سعود عبد الحميد، ظهير الهلال السابق، أحد أبرز الأمثلة على اللاعبين الذين خرجوا من عباءة الدوري السعودي ليخوضوا تجربة ناجحة في أوروبا، متنقلاً بين روما الإيطالي ولانس الفرنسي.