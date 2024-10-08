يورغن كلوب يورط الزمالك في مغامرة إيجاريا

"يجب على شباب ليفربول محاكاة أوفي إيجاريا للوصول إلى الفريق الأول في أنفيلد".. هكذا كانت كلمات الألماني يورغن كلوب، للاعبي فئة الشباب بنادي ليفربول عندما تم تصعيد إيجاريا –صفقة الزمالك المصري المنتظرة- إلى صفوف الفريق الأول.

ووصل صباح اليوم الثلاثاء، الإنجليزي أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق، إلى مطار القاهرة، تمهيدًا للانضمام إلى نادي الزمالك المصري.

وسيخضع إيجاريا صاحب الـ 26 عامًا للكشف الطبي قبل إتمام تعاقده مع نادي الزمالك، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الجارية في مصر.

وكانت كلمات المدرب الألماني يورغن كلوب، والذي أثنى فيها على اللاعب الشاب، مفتاح أمل لجماهير الزمالك، بأن يكون هذا اللاعب هو "الصفقة السوبر"، ولكن يخشى البعض الآخر أن تكون تلك الإشادة بمثابة توريط.

وترصد "إرم نيوز" مسيرة أوفي إيجاريا الذي صعد بسرعة الصاروخ، وهبط أيضًا بنفس السرعة، خلال السطور القادمة:

بداية اللاعب

بدأ أوفي إيجاريا –المنحدر من أصول نيجيرية- مسيرته الكروية ضمن ناشئي نادي آرسنال الإنجليزي.

وبعد ذلك انضم اللاعب إلى صفوف شباب ليفربول في صيف العام 2014، واستمر مع فريق الريدز حتى بداية موسم 2017 – 2018.

وكانت هذه الفترة التي ظهر فيها اسم اللاعب الإنجليزي، حيث انضم إلى صفوف الفريق الأول لنادي ليفربول في فبراير من العام 2017.

ولعب إيجاريا في المنتخبات السنية للمنتخب الإنجليزي، حيث شارك في فوز منتخب إنجلترا تحت 20 سنة بكأس العالم للشباب.

ثناء يورغن كلوب

وأثنى يورغن كلوب مدرب ليفربول في ذلك الوقت، على أداء لاعبه الشاب، وطلب من زملائه الصغار أن يتخذوه "قدوة".

ولم يشارك إيجاريا كثيرًا نظرًا لوجود تخمة في مركزه حيث لعب بجوار النجم المصري محمد صلاح وساديو ماني، وقرر الرحيل إلى سندرلاند على سبيل الإعارة، وخاض مع الفريق 11 مباراة وسجل هدف وحيد.

وفي صيف العام 2018، قرر نادي ليفربول تجديد الارتباط مع إيجاريا بعقد طويل الأمد، قبل أن تتم إعارته إلى صفوف نادي جلاسكو رينجرز الإسكتلندي.

وخاض إيجاريا 28 مباراة مع رينجرز، سجل خلالهم هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وعاد إلى ليفربول في يناير 2019، ليقوم ليفربول في نفس الشهر بإعارته لصفوف ريدينج لمدة موسم ونصف.

في صيف العام 2020 أعلن ليفربول بيع إيجاريا مقابل 3.5 مليون إسترليني إلى ريدينج، حيث قالت شبكة "ليفربول إيكو" آنذاك إن الريدز تخلى عن اللاعب الشاب لكثرة إصاباته وعدم التزامه في الفترة الأخيرة.

التوهج مع ريدينج

إيجاريا خلال مشواره مع فريق ريدينج خاض 127 مباراة، سجل 9 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة، حيث تعتبر تلك التجربة الأفضل في مسيرته.

وكانت آخر مباراة رسمية شارك بها إيجاريا برفقة ريدينج، كانت ضد واتفورد في دوري الدرجة الأولى، وظل دون مشاركة رسمية فترة طويلة.

ولعب إيجاريا في هذه الفترة تحت قيادة البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني للزمالك، والذي انضم إلى الفريق الأبيض بناءً على توصية منه.

هل يمثل إيجاريا إضافة للزمالك؟

قال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن اللاعب الإنجليزي وصل إلى القاهرة، بطلب شخصي من المدرب البرتغالي جوزيه غوميز.

وأشار المصدر إلى أن غوميز وضع اسم إيجاريا أمام مجلس الإدارة، قبيل مباراة السوبر الأفريقي بفترة طويلة، وتم التكتم على الاسم وحتى انتهاء المفاوضات.

وأضاف: "غوميز راهن على إيجاريا وأكد أن اللاعب بنصف قوته البدنية، سيكون أفضل من أي جناح موجود في الدوري المصري".

وواصل: "كما يراهن المدرب البرتغالي على رغبة اللاعب في العودة إلى الملاعب، خاصة بعد ابتعاده لفترة طويلة عن المستطيل الأخضر".