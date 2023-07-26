ياميلا رودريغيز لاعبة منتخب الأرجنتين تدافع عن وشم رونالدو

رفضت ياميلا رودريغيز، مهاجمة منتخب الأرجنتين، الهجوم الذي تعرَّضت له من جماهير بلادها بعدما ظهرت في بطولة كأس العالم للسيدات، وهي تضع وشمًا لكريستيانو رونالدو على ساقها اليسرى، بالإضافة إلى صورة أخرى للنجم الراحل دييغو أرماندو مارادونا، فيما غاب وشم للأسطورة ليوينل ميسي.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 25 عامًا، إنها تلقت انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وشم رونالدو غريم ميسي الأزلي.