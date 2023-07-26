ياميلا رودريغيز لاعبة منتخب الأرجنتين تدافع عن وشم رونالدو
رفضت ياميلا رودريغيز، مهاجمة منتخب الأرجنتين، الهجوم الذي تعرَّضت له من جماهير بلادها بعدما ظهرت في بطولة كأس العالم للسيدات، وهي تضع وشمًا لكريستيانو رونالدو على ساقها اليسرى، بالإضافة إلى صورة أخرى للنجم الراحل دييغو أرماندو مارادونا، فيما غاب وشم للأسطورة ليوينل ميسي.
وقالت اللاعبة البالغة من العمر 25 عامًا، إنها تلقت انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وشم رونالدو غريم ميسي الأزلي.
وكتبت على إنستغرام: "من فضلكم توقفوا، لا أحظى بوقت جيد حاليًّا. لم أقل قط إنني ضد ميسي.
"ميسي قائدنا وأسطورتنا لكن كريستيانو مصدر إلهامي ومَثلي الأعلى وهذا لا يعني أنني أكره ميسي".
وقالت رودريغيز إنها لا ترى أي مشكلة في رسم وشم رونالدو، حيث ألهمها مهاجم البرتغال الذي سجَّل أكثر من 800 هدف في مسيرته الكروية.
وتابعت: "ما المشكلة؟ لسنا مضطرين جميعًا لأن نحب فقط لاعبي منتخب بلدنا".
واستطردت: "أرجو أن تفهموا أن هذه هي كرة القدم ولكل لاعبة نجمها المفضل وتشجيع أحدهم لا يعني كراهية الآخر. لقد تعبت وتألمت كثيرًا من هذه الانتقادات".
وحلَّت رودريغيز بديلة في وقت متأخر من مباراة خسرها المنتخب الأرجنتيني 1-صفر أمام إيطاليا في مستهل مشواره بكأس العالم للسيدات. وستلعب الأرجنتين في المباراة المقبلة مع جنوب أفريقيا بعد غد الجمعة.