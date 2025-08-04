مهارات خيالية.. ملخص لمسات لامين يامال في انتصار برشلونة أمام دايغو

خطف لامين يامال الأضواء في مباراة برشلونة الإسباني ضد منافسه دايغو الكوري الجنوبي الودية التي أقيمت، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الآسيوية التحضيرية للفريق الكتالوني استعداداً للموسم المقبل.

وفاز برشلونة على حساب دايغو بخماسية دون رد في مواجهة الفريقين الودية التي شهدت تألقاً لافتاً للنجم الإسباني صاحب الـ 18 عاماً.

أخبار ذات علاقة نتيجة وملخص وأهداف مباراة برشلونة ودايغو الودية

وصنع لامين يامال هدف التقدم لصالح برشلونة في الدقيقة 20 بعد مراوغة رائعة وتمريرة متقنة على حدود منطقة الجزاء إلى زميله غافي الذي أودع الكرة الشباك بتسديدة مميزة.

أخبار ذات علاقة بصور الأقزام السبعة.. تخريب جدارية لامين يامال في برشلونة (شاهد)

وراوغ يامال ببراعة خلال أكثر من لقطة أثناء المباراة من بينها مهارة رائعة اشتهر بها النجم السابق لبرشلونة إندريس إنييستا وهو ما فعله يامال في الدقيقة 37.

ولم يسجل يامال في ودية دانغو ولكن لمساته الرائعة ومهاراته المميزة انتزعت إعجاب الجماهير التي حضرت اللقاء وهتفت للنجم الإسباني بشكل رائع في مشاركته خلال الشوط الأول من اللقاء.

وجدد جناح برشلونة عقده مؤخراً حتى صيف 2031 بعد جلسة عقدها مع خوان لابورتا رئيس النادي كما حصل اللاعب الموهوب على القميص رقم 10 الذي سبق أن ارتداه عدد من أساطير النادي على رأسهم الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا ومواطنه ليونيل ميسي بجانب البرازيلي ريفالدو ومواطنه رونالدينيو.