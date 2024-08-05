خطف منتخب إسبانيا بطاقة التأهل إلى نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بعد تحويل تأخره أمام المغرب إلى فوز 1/2.

ونجح منتخب المغرب، في تسجيل الهدف الأول عن طريق سفيان رحيمي من ركلة جزاء.

وتعادل فيرمين لوبيز للمنتخب الإسباني، ثم خطف خوانيلو سانشيز الهدف الثاني لإسبانيا.

ويلتقي منتخب إسبانيا في النهائي مع الفائز من مباراة مصر وفرنسا، والتي ستقام في وقت لاحق من مساء اليوم.

وتقدم "إرم نيوز" نتيجة وملخص وأهداف مباراة المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس

انطلاق المباراة

الدقيقة 5: سيطرة إسبانية دون خطورة على المرمى

الدقيقة 9: عرضية خطيرة من إلياس أوغماش، فشل سفيان رحيمي في التعامل معها، لتضيع فرصة خطيرة لمنتخب المغرب.

حدث نادر في كرة القدم يحدث في أولمبياد باريس

الحكم الرئيسي في مباراة المغرب وإسبانيا يسقط ويغادر بسبب الإصابة.

والحكم الرابع يصبح الحكم الرئيسي الآن.

الدقيقة 22: تسديدة قوية من فرمين لوبيز مهاجم المنتخب الإسباني تمر بجوار القائم.

الدقيقة 30: فيرمين لوبيز يضيع انفراداً، ويسدد الكرة بجوار مرمى المغرب.

الدقيقة 33: حكم المباراة يلجأ إلى تقنية الفيديو، بعد تدخل عنيف على مهاجم المغرب.

احتساب ركلة جزاء لمنتخب المغرب.

الدقيقة 36: رحيمي يسجل هدف التقدم لمنتخب المغرب من ضربة جزاء.

حارس إسبانيا حاول تشتيت ذهن سفيان رحيمي، ولكن اللاعب المغربي سجل بطريقة رائعة، واحتفل أمامه.

صحيفة ماركا هاجمت رحيمي بعد احتفاله وقالت: "القيم الأولمبية لا تناسب رحيمي: المغربي يسجل ركلة جزاء، ويسخر من الحارس الإسباني أرناو تيناس في وجهه.. هذا قبيح، قبيح جدًا".

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 12 دقيقة وقت بدلا من الضائع.

الدقيقة 45 + 3: تسديدة قوية من مهاجم إسبانيا في أيدي حارس المغرب.

الدقيقة 45 + 4: فرصة هدف ضائع من منتخب المغرب، بعد تسديدة قوية من إلياس، ولكن فوق المرمى.

الدقيقة 45 + 8: القائم يتعاطف مع منتخب المغرب، بعد تسديدة من مهاجم إسبانيا في المرمى الخالي، ولكنها ترتطم بالقائم، وتخرج خارج الملعب.

نهاية الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف نظيف.

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 50: تسديدة قوية من أوغماش تمر بجوار القائم الإسباني.

تسديدة صاروخية من بابلو، ولكن يتألق منير محمدي ويبعدها ببراعة.

الدقيقة 65: فيرمين لوبيز يسجل هدف التعادل للمنتخب الإسباني.

التعادل جاء بعد استلام لوبيز للكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد قوية في الشباك المغربية.

وتحصل لوبير على إنذار بعد تحطيم الراية الركنية خلال احتفاله بالهدف.

الدقيقة 75: تدخل عنيف من لاعب إسبانيا على عبدالصمد الزلزولي.

الدقيقة 77: تسديدة قوية من إلياس بن صغير، ولكن بجوار قائم إسبانيا.

الدقيقة 84: منتخب المغرب كان قريبا من تسجيل الهدف الثاني بعد هجمة عنترية من سفيان رحيمي، ولكن الزلزولي يفشل في السيطرة على الكرة، ويسدد في أقدام مدافعي إسبانيا.

الدقيقة 85: خوانيلو سانشيز يسجل الهدف الثاني لإسبانيا.

سانشيز تلقى تمريرة سحرية من فرمين لوبيز، وتوغل وسدد قوية فشل الحارس المغربي في التصدي لها.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بددلا من الضائع.

الدقيقة 90+4: أمير لاعب المغرب يضيع فرصة التعادل، بعدما لعب رأسية، ولكن فوق القائم.

أحد الجماهير يقتحم أرض الملعب، وتوقف المباراة، ولكن المراقب يأمر باستئناف اللعب.