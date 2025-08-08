أشعل المعركة.. ريال مدريد يوجه "ضربة مبكرة" لمنظمي الكرة الذهبية

كتب: نور الدين ميفراني

لم يتفاعل نادي ريال مدريد مع إعلان مجلة "فرانس فوتبول" لقائمة المرشحين للكرة الذهبية لسنة 2025، ولائحة المرشحين لأفضل لاعب شاب وأفضل حارس رغم ضمهم لاعبين من الفريق الملكي.

وبعد مشكلات السنة الماضية فضّل ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية تضامنا مع مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي فقد الجائزة لمصلحة الإسباني بيدري لاعب مانشستر سيتي، اختار الفريق هذه السنة الصمت.

ولم تتفاعل إدارة ريال مدريد مع الترشيحات سواء عبر موقعها الرسمي أو قناتها الرسمية واختارت الصمت، في ضربة مبكرة لمنظمي جائزة الكرة الذهبية، وفي إشارة لاستمرار المقاطعة التي بدأت السنة الماضية.

وتم ترشيح الإنجليزي جود بيلينغهام والفرنسي كليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور لجائزة الكرة الذهبية، فيما رشح البلجيكي تيبو كورتوا لجائزة ليف ياشين لأفضل حارس، والمدافع الإسباني دي هويسن لجائزة كوبا المخصصة لأفضل لاعب شاب.

ويبدو أن إدارة ريال مدريد قد أشعلت المعركة مبكرًا مع منظمي حفل الكرة الذهبية لهذا العام، بتفعيل "خيار الصمت"، وعدم التعليق على ترشح أي من لاعبي الفريق الملكي، في ضربة قوية لمنظمي الحفل.

وكان ريال مدريد قد قاطع حفل السنة الماضية في الساعات الأخيرة وقبل سفره لباريس بعدما تلقى معلومات حول عدم فوز البرازيلي فينيسيوس جونيور بالجائزة، وكان المرشح الأبرز في ظل تألقه بأرقام فردية مهمة وقيادته الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.