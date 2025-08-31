هل فاوض الأهلي المصري تشافي لخلافة ريبيرو؟

أقال الأهلي المصري مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو من منصبه بعد ارتباط دام 3 أشهر فقط عقب الخسارة المريرة أمام بيراميدز بنتيجة 0-2 في الجولة الخامسة من عمر الدوري المحلي.

ووجه الأهلي الشكر في بيان رسمي إلى ريبيرو على الفترة التي قضاها مع الفريق الأحمر.

وانتشرت أنباء حول دخول المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لفريق برشلونة، لخلافة ريبيرو.

ورد مصدر مطلع داخل الأهلي المصري في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" على هذه الأنباء مؤكداً أن تشافي ليس على طاولة القلعة الحمراء لتولي قيادة الفريق.

وأوضح أن هذه الأنباء غير صحيحة بالمرة ولم يتم ترشيح مدرب برشلونة السابق لقيادة الفريق.

وأضاف:" المدرب الجديد سيكون أجنبياً وسينتمي على الأرجح للمدرسة البرتغالية أو الألمانية، وهناك عدة أسماء مرشحة لخلافة ريبيرو يتم دراستها من جانب محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد يوسف المدير الرياضي".

وأوضح أن محمود الخطيب رئيس النادي في اجتماعات دائمة لحسم ملف المدير الفني خلال الساعات المقبلة.

وجمع الأهلي 5 نقاط من 4 جولات في الدوري المصري بعد الخسارة أمام بيراميدز والتعادل مع مودرن سبورت وغزل المحلة والفوز على فاركو.