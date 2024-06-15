بطولة "يورو 2024" ستحطم الأرقام القياسية لأكبر وأصغر لاعب

من المرجح أن تحطم بطولة "يورو 2024" في ألمانيا الأرقام القياسية لأصغر وأكبر لاعب سنا؛ إذ من المتوقع أن يصبح الإسباني لامين يامال أصغر لاعب في تاريخ البطولة، بينما سيصبح البرتغالي بيبي الأكبر.

وسيصبح يامال لاعب برشلونة، وهو أصغر لاعب سنا يمثل إسبانيا ويهز لها الشباك، أصغر لاعب يظهر في نهائيات بطولة أوروبا، إذا مثّل إسبانيا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية أمام كرواتيا في برلين.

وسيبلغ يامال 16 عاما و11 شهرا ويومين، اليوم السبت، ويقترب من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم البولندي كاسبر كوزلوفسكي في النهائيات الأخيرة عندما شارك وعمره 17 عاما و246 يوما.

وحطم لاعب الوسط كوزلوفسكي الرقم القياسي الذي سجله قبله بستة أيام لاعب منتخب إنجلترا جود بيلينغهام، الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما و349 يوما، في أول ظهور له في بطولة أوروبا 2020 أمام كرواتيا على ملعب ويمبلي.