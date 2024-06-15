بطولة "يورو 2024" ستحطم الأرقام القياسية لأكبر وأصغر لاعب
من المرجح أن تحطم بطولة "يورو 2024" في ألمانيا الأرقام القياسية لأصغر وأكبر لاعب سنا؛ إذ من المتوقع أن يصبح الإسباني لامين يامال أصغر لاعب في تاريخ البطولة، بينما سيصبح البرتغالي بيبي الأكبر.
وسيصبح يامال لاعب برشلونة، وهو أصغر لاعب سنا يمثل إسبانيا ويهز لها الشباك، أصغر لاعب يظهر في نهائيات بطولة أوروبا، إذا مثّل إسبانيا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية أمام كرواتيا في برلين.
وسيبلغ يامال 16 عاما و11 شهرا ويومين، اليوم السبت، ويقترب من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم البولندي كاسبر كوزلوفسكي في النهائيات الأخيرة عندما شارك وعمره 17 عاما و246 يوما.
وحطم لاعب الوسط كوزلوفسكي الرقم القياسي الذي سجله قبله بستة أيام لاعب منتخب إنجلترا جود بيلينغهام، الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما و349 يوما، في أول ظهور له في بطولة أوروبا 2020 أمام كرواتيا على ملعب ويمبلي.
ولم يكشف لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، عمن سيبدأ المباراة الافتتاحية لفريقه في بطولة أوروبا 2024 أمام كرواتيا، لكنه أشاد بالجناح الطائر يامال.
وسيكمل نجم برشلونة 17 عاما في 13 يوليو المقبل، أي قبل يوم من مباراة النهائي في بطولة "يورو 2024"، التي ستقام على الملعب الأولمبي في برلين.
وقال المدرب، يوم الجمعة: "إنه لاعب صغير يتمتع بموهبة لا تصدق. عدد قليل جدا من اللاعبين يمتلكون قدراته فيما يتعلق بفهم اللعبة".
ويعد السويسري يوهان فونلانتين أصغر لاعب يسجل في بطولة أوروبا بعمر 18 عاما و141 يوما ضد فرنسا في نسخة 2004.
ومن المرجح أن تشهد البطولة أيضا رقما قياسيا جديدا لأكبر لاعب سنا؛ إذ يحمل الحارس المجري غابور كيرالي الرقم الحالي (كان عمره 40 عاما و86 يوما( أمام بلجيكا، في دور الـ16 لبطولة أوروبا 2016 بفرنسا.
لكن قلب الدفاع بيبي سيبلغ 41 عاما و113 يوما عندما تلعب البرتغال مع جمهورية التشيك في لايبزيغ، يوم الثلاثاء.