فليك يحسم مصير نجم برشلونة

قرر الألماني هانزي فليك مدرب نادي برشلونة، حسم مصير مواطنه إيلكاي غوندوغان، مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

ويستمتع إيلكاي غوندوغان بإجازته هذه الأيام بعد خروج ألمانيا من كأس أوروبا الأسبوع الماضي، حيث انقطع اتصال مع اللاعب الدولي الألماني قبل العودة إلى نادي برشلونة في نهاية شهر يوليو، حيث سيسافر الفريق إلى الولايات المتحدة للقيام بالجولة التقليدية.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية تقريرًا قالت فيه إن فليك سيتحدث مع غوندوغان خلال الجولة التحضيرية، أو حتى قبل ذلك عبر الهاتف، وذلك لمعرفة نواياه.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يقدر الموسم الرائع الذي قدمه لاعب مانشستر سيتي السابق، ولكنه سيفتح الباب إذا أراد غوندوغان المغادرة، وسيقوم المدرب فليك بحسم الأمر مع اللاعب.

وليس سرا أن نادي برشلونة يحتاج إلى "اللعب النظيف" لتنفيذ خطة تعاقداته الصيفية، وغوندوغان الذي انضم إلى برشلونة بشكل مجاني في الصيف الماضي قد يشكل أحد الحلول في أزمة النادي الاقتصادية.

وارتبط اسم غوندوغان بسوق الانتقالات السعودي، حيث ارتبط بالفعل بالانتقال إلى عدة أندية قبل رحيله لبرشلونة من مانشستر سيتي.

وحاول الاتحاد والهلال والنصر ضم غوندوغان، على الرغم من أن الجميع كان يعلم أن رغبته الواضحة هي برشلونة.