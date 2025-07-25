الأهلي المصري يُحقق فوزًا ساحقًا على البنزرتي التونسي بخماسية نظيفة (فيديو)

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري فوزًا كبيرًا على نظيره البنزرتي التونسي، بنتيجة 5-0، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه الفريق في تونس استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

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سيطر الأهلي على مجريات اللقاء منذ البداية، وافتتح التسجيل في الدقيقة 20 عبر اللاعب محمود حسن "تريزيغيه"، الذي تلقى عرضية من زميله زيزو ليسددها برأسه في الشباك.

ثم ضاعف تريزيغيه التقدم في الدقيقة 42 بتسديدة أرضية قوية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

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في الشوط الثاني، واصل الأهلي هجومه الكاسح، حيث أضاف محمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة 46، بعد عرضية دقيقة من عمر كمال عبدالواحد.

ولم يكد ينتهي الاحتفال حتى سجل كريم فؤاد الهدف الرابع في الدقيقة 49 بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة.

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ثم حصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 64 بعد عرقلة محمد شريف، ليتولى تنفيذها أشرف بن شرقي ويسجل الهدف الخامس في الدقيقة 65.

استعدادات الأهلي تتواصل

يأتي هذا الفوز كثاني انتصار للأهلي في معسكره التونسي، بعدما فاز على الملعب التونسي 4-1 في المباراة الودية الأولى يوم الاثنين الماضي.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانًا تدريبيًا أخيرًا غدًا السبت قبل العودة إلى القاهرة صباح الأحد، استعدادًا للمواجهات القوية في الموسم المقبل، والتي تشمل كأس السوبر المصري، والدوري الممتاز، ودوري أبطال أفريقيا.