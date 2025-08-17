ريبيرو في ورطة.. تطور صادم في الأهلي المصري بأوامر محمد يوسف

شهدت أروقة الأهلي المصري تطورًا صادمًا بعد قرار مفاجئ من جانب محمد يوسف المدير الرياضي.

وافتتح الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2 والفوز على فاركو بنتيجة 4-1.

وتولى الإسباني خوسيه ريبيرو قيادة الأهلي مع نهاية منافسات الدوري المصري خلال الموسم الماضي، وقاد الفريق في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، فقد خسر أمام بالميراس البرازيلي وتعادل مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

وبحسب مصادر داخل الأهلي لـ"إرم نيوز" فإن محمد يوسف طلب الحصول على عدد من السير الذاتية لبعض المدربين في مفاجأة من العيار الثقيل.

وأشار مصدر مطلع إلى أن محمد يوسف لم يُكلَّف من جانب أي مسؤول في إدارة النادي بهذا الأمر، ولكن المدير الرياضي قرر الاطلاع على بعض السير الذاتية للمدربين تحسباً لرحيل ريبيرو في أي وقت.

وأوضح المصدر أن يوسف لديه تخوف من مستوى الفريق تحت قيادة ريبيرو وهو ما يحيط الشكوك حول إمكانية رحيل المدرب الإسباني، ولذا يسعى لمواكبة جميع الاحتمالات.