طلب رسمي.. فهد المفرج يفاجئ إدارة الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تقدم فهد المفرج، المدير التنفيذي لفريق الهلال السعودي، بطلب رسمي للإدارة للرحيل عن منصبه في الفترة الحالية.

وواجه المفرج غضبا كبيرا من جماهير الهلال بعد الموسم الصفري الذي خرج به الفريق في 2024-2025، إذ ودع البطولة تلو الأخرى بعد التتويج بكأس السوبر السعودي في بدايته.

أخبار ذات علاقة منافس "قوي ومفاجئ" لفهد بن نافل على رئاسة الهلال السعودي

وما زاد من ضيق الجماهير بشكل أكبر هو الفشل في ضم صفقات جديدة للهلال قبل كأس العالم للأندية 2025، رغم إنجاز الوصول لربع النهائي على حساب فريق بحجم مانشستر سيتي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" في تقرير لها، فإن "فهد المفرج أبلغ مقرَّبين منه بنيَّته مغادرة منصبه خلال الفترة المقبلة".

أخبار ذات علاقة الهلال السعودي يصدم القادسية في صفقة مصعب الجوير

وأضاف التقرير: "فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، يرغب في استمرار المفرج ضمن منظومة العمل الإداري، وفي حال استمراره في رئاسة النادي، سيسعى إلى إقناعه بالعدول عن قراره، أو تولي منصب إداري آخر بمهامَّ أقلَّ داخل الجهاز الإداري للفريق".

أخبار ذات علاقة بعد تفاوضه مع الهلال.. إيزاك يصدم نيوكاسل بمطلب تعجيزي

ويعدُّ المفرج من الأسماء الإدارية البارزة في الهلال، حيث لعب أدوارا متعدِّدةً خلال 12 عاما قضاها في إدارات "الزعيم" بمناصب مختلفة، وكان شاهدا على عديد من النجاحات التي حقَّقها الفريق في الأعوام الماضية.

وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، أعلنت عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية في أندية الاتحاد، الأهلي، النصر والهلال، بدءا من الأحد المقبل.