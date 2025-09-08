قناة ريال مدريد في فيديو صادم: هكذا سرق حكام نيغريرا دوري الموسم الماضي

شنَّت قناة نادي ريال مدريد هجومًا جديدًا على حكام الدوري الإسباني، معتبرة أن لقب الموسم الماضي "سُرق" من الفريق الملكي لصالح غريمه التقليدي برشلونة، بسبب ما وصفته بـ"حكام نيغريرا".

وتعود قضية "نيغريرا" إلى فبراير 2023، حين وُجهت إلى برشلونة اتهامات بارتكاب جرائم فساد، من خلال دفع 7.3 مليون يورو للحكم السابق خوسيه نيغريرا بين عامي 2000 و2018، أثناء توليه منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام.

وأكد برشلونة حينها أنه استعان بنيغريرا كمستشار خارجي لتزويد النادي بتقارير فنية عن التحكيم، بينما نفى الأخير تلقيه أي مبالغ مقابل التلاعب بالقرارات التحكيمية لصالح النادي الكتالوني.

وفي مايو 2024، أصدرت إحدى محاكم برشلونة حكمًا ببراءة مجلس إدارة النادي (2003 – 2010) برئاسة خوان لابورتا، من تهم دفع رشاوى إلى نيغريرا.

وقالت قناة ريال مدريد في مقطع فيديو جديد: "في الموسم الماضي كان الريال متصدرًا لليغا بعد الجولة الـ22، لكن ثلاث مباريات متتالية غيّرت مسار البطولة بشكل كامل".

وأضافت: "في الجولة الـ22، زار ريال مدريد ملعب إسبانيول وهو متقدم بـ7 نقاط على برشلونة و4 على أتلتيكو مدريد. خلال اللقاء، تغاضى الحكم مونير رويز والفار عن ركلة جزاء واضحة بلمسة يد ضد لاعب إسبانيول، كما أُلغِي هدف لفينيسيوس جونيور، إلى جانب تجاهل تدخل عنيف على مبابي. وانتهت المواجهة بخسارة الريال بهدف سجله كارلوس روميرو، الذي كان يستحق الطرد".

وتابعت: "في الجولة الـ23، وأثناء ديربي مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، احتسب الحكم سوتو غرادو ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح أتلتيكو بسبب دهس مزعوم من فينيسيوس، رغم عدم وضوح الحالة، لتنتهي المباراة بالتعادل، ويحافظ الريال على الصدارة بفارق نقطة عن أتلتيكو ونقطتين عن برشلونة".

وواصلت القناة: "في الجولة الـ24 أمام أوساسونا على ملعب السادار، حُرم ريال مدريد من ركلتي جزاء واضحتين ضد كاتينا ومونكايولا، قبل أن يُطرد جود بيلينغهام في الدقيقة الـ39 بسبب اعتراض اعتبره الحكم إهانة. ورغم تقدم الريال، احتُسبت ركلة جزاء ضد الميرنغي لتنتهي المباراة بالتعادل (1-1)".

واختتم التقرير: "ثلاث مباريات متتالية غيّرت مسار الليغا بالكامل. فقد أضرت قرارات الحكام بريال مدريد، لتتساوى النقاط مع برشلونة، الذي تصدّر بفارق الأهداف، قبل أن يحسم اللقب لاحقًا".