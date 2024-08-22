البروكلي والكشري و"الجيم" المنزلي.. سر وصفة صلاح للحفاظ على لياقة بدنية مذهلة | إرم نيوز

طوال مسيرته الكروية استطاع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الحفاظ على جسده في حالة بدنية مثالية، ومع بلوغه 32 عامًا، أصبح هذا الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة إذا كان النجم المصري يخطط للبقاء على قمة اللعبة لسنوات قادمة.

ويبدو أن صلاح يسير على خطى كل من كريستيانو رونالدو، وحتى زميله السابق في ليفربول، جيمس ميلنر، الذين واصلوا اللعب على أعلى مستوى حتى أواخر الثلاثينيات من العمر بعد أن اعتنوا بأجسادهم اعتناءً كبيرًا على مر السنين، وبالنظر إلى الحالة البدنية الرائعة لمحمد صلاح، فيعدُّ قرار "الريدز" بعدم تجديد عقد اللاعب الذي لم يبقَ في عقده سوى 12 شهرًا فقط أمرًا محيرًا.

أذهل محمد صلاح الجميع عند عودته إلى تدريبات ما قبل الموسم وتفوقه تفوقًا كبيرًا في اختبارات الركض، رغم أنه كان من بين قلة من اللاعبين ذوي الخبرة الذين عادوا إلى ملعب التدريب في ذلك الوقت، حتى إن أحد أعضاء الجهاز الفني في ليفربول وصفه بـ"الظاهرة" عند عودته من العطلة.

النظام الغذائي

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن جزءًا كبيرًا من سر صلاح في الحفاظ على لياقته البدنية الرائعة يكمن في نظامه الغذائي، إذ يمتلك النجم المصري طاهيًا شخصيًّا يتولى إعداد الأطعمة المناسبة جميعها التي تساعده على الحفاظ على أفضل مستوياته.

البروكلي والكشري

يُقال إن صلاح يتناول البروكلي مع كل وجبة تقريبًا، إلى جانب غيره من الأطعمة الصحية، هذا مجرد جزء من وصفة نجاح صلاح، والنجم المصري مغرم جدًّا بطبق مصري يُدعى "الكشري"، وهو مزيج من الأرز المقلي والمكرونة والبقوليات والبصل وصلصة الطماطم.

صالة رياضية منزلية

داخل منزله، يمتلك صلاح صالتين رياضيتين مختلفتين، بالإضافة إلى معدات مذهلة تساعده على الحفاظ على لياقته، يُقال أيضًا إنه يمتلك غرفة الضغط العالي (غرفة الأكسجين) في منزله، والتي تهدف إلى مساعدة الرئتين على نشر مزيد من الأكسجين في أنحاء الجسم جميعها من خلال رفع مستويات ضغط الهواء إلى ثلاثة أضعاف الظروف العادية.

العلاج بالتبريد

لدى محمد صلاح أيضًا مرافق للعلاج بالتبريد، والذي يشمل آلات تعمل بالثلج لتضييق الأوعية الدموية لتقليل التورم، ويتعين على صلاح تعديل روتينه خلال شهر رمضان، والذي يشمل جلسات تدريب في صالة الألعاب الرياضية في الساعة الثانية صباحًا.

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مستقبل صلاح

يؤمن صلاح بأنه يمكنه اللعب في مستوى النخبة سنوات كثيرة قادمة، إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد في آنفيلد، فمن المرجح وجود طابور طويل من الأندية المهتمة بخدماته، الراتب الذي يتقاضاه حاليًّا، والذي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا قد يمثل عقبة، ولكن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا أثبت أنه لا يزال أحد أفضل الأجنحة في عالم كرة القدم.

وداخل معسكر ليفربول، يوجد اعتقاد حقيقي بأنه يمكنه اللعب سنوات كثيرة قادمة؛ فهو لا يظهر أي علامات على التراجع، بل على العكس، يبدو أنه يتحسن، وهذا الرأي يتردد صداه لدى كثير من الأشخاص داخل النادي، خاصة مع تلاشي الحديث عن انتقاله إلى السعودية هذا العام.

كان محمد صلاح قد بدأ عصرًا جديدًا في نادي ليفربول بتسجيل هدف وصناعة آخر في اليوم الافتتاحي للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيبسويتش تاون، إذ ساعدته قدراته في صناعة اللعب على التكيف مع أسلوب اللعب تحت قيادة المدرب آرني سلوت، وأثبتت مهاراته الفنية أنها تفوق السرعة الفائقة التي كان يشتهر بها في السابق.