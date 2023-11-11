ترتيب الدوري الإنجليزي: وولفرهامبتون يخطف فوزًا ثمينًا من توتنهام

تعثر فريق توتنهام أمام نظيره وولفرهامبتون ليتلقَّى خسارة قاتلة في الثواني الأخيرة بنتيجة 2-1 في إطار مباريات الجولة الـ 12، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب "مولينكس" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدّم توتنهام بهدف اللاعب، برينان جونسون، في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، وتعادل وولفرهامبتون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني عن طريق، بابلو سارابيا.

وأحرز ماريو ليمنيا هدفًا قاتلًا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز وولفرهامبتون بنتيجة 2-1.