ترتيب الدوري الإنجليزي: وولفرهامبتون يخطف فوزًا ثمينًا من توتنهام
تعثر فريق توتنهام أمام نظيره وولفرهامبتون ليتلقَّى خسارة قاتلة في الثواني الأخيرة بنتيجة 2-1 في إطار مباريات الجولة الـ 12، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب "مولينكس" في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدّم توتنهام بهدف اللاعب، برينان جونسون، في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، وتعادل وولفرهامبتون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني عن طريق، بابلو سارابيا.
وأحرز ماريو ليمنيا هدفًا قاتلًا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز وولفرهامبتون بنتيجة 2-1.
وبهذه النتيجة، فشل توتنهام في العودة لنغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام تشيلسي بنتيجة 4-1، ليتجمّد رصيد الفريق عند النقطة 26، ويظل في المركز الثاني، ولكنه مهدد بفقدانه إذا فاز ليفربول، غدًا، أمام برينتفورد في "أنفيلد".
بينما حصل وولفرهامبتون على 3 نقاط ثمينة ليصل رصيده إلى 15 نقطة، ويقفز للمركز الـ12 بترتيب الدوري الإنجليزي.