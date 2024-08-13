تحدث الإيطالي جيان بييرو غاسبريني، المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، عن مواجهة ريال مدريد الإسباني غداً الأربعاء في كأس السوبر الأوروبي.

وقال غاسبريني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن انضمام كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا إلى ريال مدريد يزيد صعوبة المواجهة بلا شك.

وأضاف: "في الوقت نفسه سيعطينا ظهور مبابي الأول دافعًا قويًا وسيزيد حماسنا لتحقيق الفوز".

وأشار مدرب أتالانتا إلى أن فريقه لا يعاني بدنيًا ولا يواجه أي مشاكل قبل لقاء ريال مدريد وسيلعب مباراة رائعة بحماس معتاد موضحًا أن ريال مدريد النادي الأكثر نجاحا في العالم.

وعن مواجهة كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قال غاسبريني إن ما فعله كارلو على مدار سنوات طويلة واضحة للجميع فهو أحد أكثر المدربين نجاحًا في العالم ومرجع للعديد من الأشخاص.

وواصل: "علاقتنا ممتدة منذ فترة طويلة وقائمة على الاحترام المتبادل، ومن الرائع أن ألتقي به في السوبر الأوروبي الذي يعتاد عليه أكثر مني".

وأكد أن احتمالات فوز فريقه كانت أقل أيضًا في لقاء باير ليفركوزن الألماني في نهائي الدوري الأوروبي ولكن كرة القدم قد تخالف التوقعات.

وأتم قائلًا: "لم يلعب فريق إيطالي هذه المباراة منذ 14 عامًا، لذا فهذا هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لنا بالظهور في هذه البطولة بعد غياب".