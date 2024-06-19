براءة الطفولة أمام تواضع التاريخ.. طفلة منبهرة برؤية رونالدو (فيديو)

حافظ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مكانته الكبرى في قلوب عشاق ومتابعي كرة القدم وذلك في استهلال منتخب البرتغال مشاركته الأولى في نهائيات أمم أوروبا الثلاثاء بالفوز على التشيك (2 ـ 1).

وخاض رونالدو مباراة كاملة أمام التشيك ليساهم في أول انتصار لمنتخب بلاده، الذي التحق بالمنتخب التركي في صدارة المجموعة السادسة (3 نقاط).

وتصدر أسطورة ريال مدريد المشهد في الممر المؤدي إلى أرض الملعب، فعندما كان لاعبو المنتخبين البرتغالي والتشيكي يقفون وبصحبتهم الأطفال مثلما جرت العادة عند الدخول إلى الملعب، رصدت الكاميراهات تفاعل طفلة كانت تنظر بانبهار وإعجاب إلى رونالدو.