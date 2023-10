من هو بارناباس فارغا الذي يشارك هالاند ورونالدو صدارة هدافي 2023؟

🔎 Barnabás Varga (28 anos) é o jogador com mais gols e participações em gols no MUNDO em 23/24! 🇭🇺🔥



⚔️ 20 jogos (17 titular)

⚽️ 19 gols (!)

🅰️ 6 assistências

🅿️ 25 participações em gols (!)

⏰ 57 mins p/ participar de gol (!)

👟 57 chutes (34 no gol!)

💯 Nota Sofascore 7.69