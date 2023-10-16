من هو بارناباس فارغا الذي يشارك هالاند ورونالدو صدارة هدافي 2023؟
خطف بارناباس فارغا، لاعب فرينكفاروزي المجري، الأنظار بعدما قاد منتخب بلاده للفوز الثمين على منافسه المنتخب الصربي بهدفين لهدف، لتصبح المجر على أعتاب حسم التأهل إلى يورو 2024 الصيف المقبل في ألمانيا.
وسجل فارغا هدفًا في المباراة، لتصبح المجر على بعد فوز واحد للوصول إلى بطولة يورو 2024 للمرة الثالثة على التوالي.
وكان الأمر الأكثر لفتًا للأنظار هو مشاركة بارناباس فارغا، الثنائي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، والنرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، قائمة أكثر 3 لاعبين تسجيلاً للأهداف خلال عام 2023.
ويأتي على رأس القائمة هالاند بتسجيله 39 هدفًا، ثم رونالدو وفارغا ولكل منهما 38 هدفًا، حيث جاءت أهداف النجم المجري في 47 مباراة بجميع المسابقات التي شارك بها حتى الآن.
من هو بارناباس فارغا؟
وبارناباس فارغا، صاحب الـ28 عامًا، ينشط في مركز رأس الحربة، ومع فريقه خاض 21 مباراة هذا الموسم سجل 19 هدفًا، وأسهم بـ25 .
وكشف موقع "calciomercato" قصة توهج فارغا من طفولته حتى وصل حاليًّا ليتواجد اسمه بجوار أبرز نجوم العالم في قائمة الهدافين.
وقال الموقع، إن "فارغا ولد في روسيا، لكنه نشأ في المجر، وكان لديه مهارات كرة قدم غير نمطية، لكن كان جسده نحيفًا بعض الشيء، ثم قرر الانتقال إلى النمسا، وانضم لفريق إيبيراو، حيث لعب في الدرجة الخامسة مقابل 500 يورو شهريًّا وفي الوقت نفسه كان يعمل كمساعد في ورشة ميكانيكا، وبعد سن العشرين، لعب خمسة مواسم أخرى بين أندية ماترسبرغ ولافنيتز في الدوري النمساوي بالدرجة الثانية، ليسجل 11 هدفًا في 29 مباراة في الموسم الماضي.
وبعد سنوات من المعاناة في الدوريات الأدنى، عاد فارغا إلى المجر في عام 2022-23 وسجل 26 هدفًا مع باكسي، وفاز بلقب الهداف ولاعب العام في سن 28 عامًا، وفي عام 2023، انتقل فارغا إلى فرينكفاروزي وسجل 19 هدفًا في 21 مباراة في جميع المسابقات.
واستدعاه ماركو روسي، مدرب منتخب المجر، للمرة الأولى في مارس الماضي، وأثبت أحقيته في حجز مركزه في مباريات التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، ويبدو أن فارغا قد يكون البديل المثالي لآدم زالاي، الذي اعتزل اللعب الدولي مع منتخب المجر مؤخرًا.