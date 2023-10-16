من هو بارناباس فارغا الذي يشارك هالاند ورونالدو صدارة هدافي 2023؟

خطف بارناباس فارغا، لاعب فرينكفاروزي المجري، الأنظار بعدما قاد منتخب بلاده للفوز الثمين على منافسه المنتخب الصربي بهدفين لهدف، لتصبح المجر على أعتاب حسم التأهل إلى يورو 2024 الصيف المقبل في ألمانيا.

وسجل فارغا هدفًا في المباراة، لتصبح المجر على بعد فوز واحد للوصول إلى بطولة يورو 2024 للمرة الثالثة على التوالي.

وكان الأمر الأكثر لفتًا للأنظار هو مشاركة بارناباس فارغا، الثنائي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، والنرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، قائمة أكثر 3 لاعبين تسجيلاً للأهداف خلال عام 2023.

ويأتي على رأس القائمة هالاند بتسجيله 39 هدفًا، ثم رونالدو وفارغا ولكل منهما 38 هدفًا، حيث جاءت أهداف النجم المجري في 47 مباراة بجميع المسابقات التي شارك بها حتى الآن.