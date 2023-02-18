صحف رياضية: ريال مدريد دون هامش للخطأ.. برشلونة من أجل كاراسكو وبافارد.. وتنبيه لفينيسيوس

ركزت الصحيفة على مباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: "دون هامش للخطأ".الصحيفة اهتمت بتصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني حول إمكانية معاقبة برشلونة بسبب رشوة نائب رئيس الحكام السابق وكتبت: "تيباس: في المجال الجنائي أيضًا قد تكون هناك عقوبات رياضية"..ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة، وكتبت: "اجتماع من أجل كاراسكو وبافارد" و"بيدري يريد اللعب في كلاسيكو الدوري الإسباني" و"لقب الدوري الإسباني أولوية لتشافي" و"جوليان أراوخوا يوقع أخيرًا لبرشلونة".الصحيفة اهتمت بمباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: "ريال مدريد لا يمكنه الخطأ".كما اهتمت بفوز جيرونا على ألميريا 6-2، وكتبت: "عرض و6 لجيرونا"..ركزت الصحيفة على فيكتور روكي الذي يهتم برشلونة بالتعاقد معه، وكتبت: "فيكتور روكي: الأولوية لبرشلونة".الصحيفة اهتمت بقضية رشوة برشلونة لنائب رئيس الحكام السابق، وكتبت: "جميع مفاتيح قضية نيغريرا".كما اهتمت بفوز جيرونا على ألميريا 6-2، ومباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: "ريال مدريد دون بنزيما وكروس للضغط على المتصدر"..ركزت الصحيفة على مباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني، وعودة فينيسيوس جونيور بعد غيابه بسبب الإيقاف، وكتبت: "تنبيه لفينيسيوس جونيور".الصحيفة اهتمت بتصريحات جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق حول فضيحة رشوة نائب رئيس الحكام السابق، وكتبت: "بارتوميو: لابورتا ضاعف 4 مرات راتب نيغريرا".كما اهتمت بالعرض القطري لشراء مانشستر يونايتد وتطورات إصابة بيدري لاعب برشلونة، وكتبت: "بيدري الحلم بلعب الكلاسيكو"..ركزت الصحيفة على العرض القطري لشراء مانشستر يونايتد، وكتبت: "الشيخ جاسم بن حمد يلتحق بحرب المزايدات على مانشستر يونايتد" و"المشجع الدائم لمانشستر يونايتد: سأعيد مانشستر يونايتد لفترة الأمجاد".الصحيفة اهتمت بانسحاب الحكم لي ماسون بعد أخطائه في غرفة تقنية حكم الفيديو، وكتبت: "ماسون يرحل".كما اهتمت الصحيفة بميكل أرتيتا مدرب آرسنال، وكتبت: "فاز أرتيتا بالعقول"..ركزت الصحيفة على هزيمة أولمبيك ليون أمام أوكسير 2-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: "الانتكاسة".