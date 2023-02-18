صحف رياضية: ريال مدريد دون هامش للخطأ.. برشلونة من أجل كاراسكو وبافارد.. وتنبيه لفينيسيوس

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة، وكتبت: "اجتماع من أجل كاراسكو وبافارد" و"بيدري يريد اللعب في كلاسيكو الدوري الإسباني" و"لقب الدوري الإسباني أولوية لتشافي" و"جوليان أراوخوا يوقع أخيرًا لبرشلونة".

الصحيفة اهتمت بمباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: "ريال مدريد لا يمكنه الخطأ".

كما اهتمت بفوز جيرونا على ألميريا 6-2، وكتبت: "عرض و6 لجيرونا".