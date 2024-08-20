أعلن إبراهيم المهيدب، رئيس نادي النصر السعودي، تقدمه رسميا باستقالته من منصبه، اليوم الثلاثاء.

وضربت أزمة كبيرة جنبات نادي النصر، منذ، السبت الماضي، على إثر افتتاح الموسم الجديد بالهزيمة أمام الهلال برباعية مقابل هدف وحيد، في نهائي كأس السوبر السعودي.

ومنذ ذلك الحين، أشارت عديد التقارير إلى أن خلافًا نشب بين المهيدب والإيطالي غويدو فينغا؛ الرئيس التنفيذي للنادي، هدد به الأول الأخير بتقديم استقالته ما لم يتم منحه صلاحيات كاملة في التحكم بمصير المدرب البرتغالي لويس كاسترو والصفقات الجديدة للفريق، خلال 48 ساعة.

وقال المهيدب عبر حسابه على منصة "إكس": "من مصلحة الكيان النصراوي أن يدار النادي من جهه واحدة، وتكون المسؤولية عليها أمام الجميع ووجود إدارتين للنادي قد تعطل دفة النجاح، لذلك تقديماً لمصلحة النادي أقدم استقالتي، ومتأكد سيتغير الوضع للأفضل بوجود إدارة واحدة تدير النادي، وسأظل داعم لكل من يعمل لخدمة النادي، بالتوفيق لمعشوقنا العالمي".

وتولَّى المهيدب رئاسة نادي النصر، يوم 21 يونيو الماضي، ولم يبرم الفريق أي صفقات لتدعيم صفوفه في عهده سوى ضم الحارس البرازيلي بينتو، واللاعب سالم النجدي ظهير الفتح.

ويستهل النصر مشواره في النسخة الجديدة من دوري روشن بمواجهة الرائد، الخميس المقبل.