العنصرية تتسبب في إيقاف لاعب منتخب فرنسا للرغبي

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة "الرغبي"، إيقاف ظهير المنتخب ملفين جامينيت، بعدما نشر مقطع فيديو، يتضمن تعليقات عنصرية، قال فيها سأعتدي على أي عربي أجده في الطريق".

وانتشر مقطع فيديو للاعب الفرنسي، وهو يلعب مع فريق تولون، وقال فيه: "سأضرب أوّل عربي أقابله في طريقي".

وتم طرد ملفين جامينيت البالغ من العمر 25 عامًا من المنتخب الفرنسي، بعد انتشار هذا المقطع.

وقال اتحاد الرغبي الفرنسي إنه يدين التعليقات التي أدلى بها اللاعب مؤكدًا في بيان رسمي أن: "مثل هذه التعليقات غير مقبولة على الإطلاق وتتعارض مع القيم الأساسية لرياضتنا".

وأضاف: "نتيجة لذلك، تم استبعاد ملفين جامينيت من تشكيلة فرنسا الموجودة حاليًا في الأرجنتين".

واعتذر اللاعب عن كلامه وكتب على "إنستغرام": أتفهم أن هذا ربما تسبب بالأذى وأساء إلى الكثير من الناس.. وأريد أن أوضح أن هذه التعليقات لا تعكس بأي حال من الأحوال قيمي أو قيم فريق الرغبي الفرنسي، والعنصرية بكل أشكالها غير مقبولة وتتعارض مع كل ما أؤمن به".