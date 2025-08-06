داروين نونيز يفجر جدلا عارما في الهلال السعودي

فجّرت مفاوضات نادي الهلال السعودي مع اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي جدلاً واسعًا بين جماهير الفريق الأزرق.

ويرغب الهلال في تدعيم هجومه بصفقة مدوية، خاصة في ظل رغبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي في التعاقد مع لاعب جديد في هذا المركز لكثرة إصابات الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

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واتجهت أنظار الهلال إلى نجم ليفربول داروين نونيز من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق السعودي وسط أنباء قوية حول اكتمال الصفقة.

ويستعرض "إرم نيوز" أسباب الجدل حول صفقة داروين نونيز في الهلال السعودي:

سر البحث عن مهاجم

قبل الخوض في أسباب الجدل حول صفقة داروين نونيز فإنه من الضروري سرد أسباب مساعي الهلال نحو التعاقد مع مهاجم جديد.

الهلال عاش استقراراً في مركز رأس الحربة مع النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي انضم في صيف 2023 قادماً من فولهام الإنجليزي.

ونجح ميتروفيتش في حجز مقعده في تشكيل الهلال على مدار موسمين كاملين، ولكنه عانى كثرة الإصابات التي أثرت في نسبة مشاركاته في الموسم الماضي وأدت إلى غيابه عن بطولة كأس العالم للأندية.

ورغم تألق ماركوس ليوناردو في كأس العالم للأندية، يرغب إنزاغي في ضم مهاجم قوي يستطيع تحويل أنصاف الفرص إلى أهداف، بجانب ضرورة وجود مهاجمين مميزين في ظل المنافسة القوية في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.

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نونيز.. قطعة مناسبة لأسلوب إنزاغي

يرى كثيرون أن نونيز هو القطعة المناسبة لأسلوب إنزاغي الهجومي، لأنه لاعب تكتيكي يجيد التحرك في منطقة الجزاء لفتح المساحات أمام انطلاقات القادمين من الخلف ولاعبي الأطراف.

ويجيد نونيز عامل الضغط على المدافعين وهي نقطة مهمة يحتاجها إنزاغي من أجل خلخلة دفاعات منافسيه، بجانب أن نونيز يستطيع اللعب حال الاعتماد على ثنائي هجومي.

ويملك نونيز الخبرات لكونه لعب في الدوري الإنجليزي وسبق له اللعب مع بنفيكا البرتغالي، وبهذا سيكون إضافة هجومية وتسويقية مهمة للهلال.

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الهلال يحتاج مهاجماً أقوى

يرى منتقدو هذه الصفقة أن نونيز ليس المهاجم المناسب بالنسبة للهلال، لأن الفريق الأزرق بحاجة لضم مهاجم أقوى على صعيد المعدلات التهديفية.

نونيز يواجه انتقادات من جماهير ليفربول بسبب إهدار الفرص، بجانب أن معدلاته التهديفية ليست كبيرة، ولذا تحرك الريدز نحو تدعيم الخط الأمامي بصفقة الفرنسي هوغو إيكتيكي مهاجم آنتراخت فرانكفورت الألماني، بجانب مساعيه لضم السويدي ألكسندر إيزاك نجم نيوكاسل الإنجليزي.

وسجل نونيز 40 هدفًا خلال 143 مباراة مع ليفربول، كما قدم 26 تمريرة حاسمة وهو معدل ضعيف للغاية بالمقارنة بزميله محمد صلاح الجناح الأيمن أو منافسيه في الدوري الإنجليزي مثل إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.

الهلال تحرك نحو ضم النيجيري فيكتور أوسيمين الذي فضل الرحيل إلى غلطة سراي التركي، ولكن البعض يرى أن أوسيمين مهاجم أقوى وأفضل من حيث معدلات التهديف بالنسبة لنونيز.