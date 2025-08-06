كريستيانو رونالدو أولهم.. أعظم 7 "سرقات" في تاريخ الميركاتو

كتب – نور الدين ميفراني

تدفع الأندية مبالغ مالية ضخمة مقابل التعاقد مع لاعبين تأمل في تألقهم وقيادة الفريق نحو الألقاب أو بيعهم بعد ذلك بمبالغ خيالية.

ونجحت بعض الصفقات بشكل كبير في الأندية التي انتقلت إليها وبعضها صنع تاريخا يقدر بمئات الأضعاف، وبعضها تم بيعها بأضعاف الثمن الذي دفع فيها، وهو ما اعتبر "سرقات" في سوق الانتقالات.

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ونستعرض في التقرير الآتي أشهر السرقات في تاريخ كرة القدم:

البرتغالي كريستيانو رونالدو نحو ريال مدريد

قضى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 6 مواسم في مانشستر يونايتد تألق خلالها وقاد الفريق الإنجليزي للفوز بعدة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا كما توج بجائزة الكرة الذهبية.

ودفع ريال مدريد حوالي 95 مليون يورو للتعاقد مع النجم البرتغالي صيف 2009، ورغم أن القيمة اعتبرت الأعلى في التاريخ وقتها، لكنها تعتبر سرقة لما قدمه الأسطورة كريستيانو رونالدو.

وصنع النجم البرتغالي تاريخا كبيرا في فريق العاصمة الإسبانية، حيث توج بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 كرات ذهبية، وخرج وهو الهداف التاريخي للفريق، وباعه ريال مدريد ليوفنتوس مقابل 117 مليون يورو.

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الإسباني بيدري نحو برشلونة

تعاقد برشلونة في صيف 2019 مع النجم الشاب بيدري من لاس بالماس مقابل 5 ملايين يورو فقط، ويعتبر حاليا أحد أفضل لاعبي الوسط في إسبانيا والعالم، وتبلغ قيمته السوقية حوالي 120 مليون يورو.

هالاند نحو بروسيا دورتموند

كان النجم النرويجي إرلينغ هالاند محط صراع بين عدة أندية حين كان لاعبا في سالزبورغ النمساوي، وتمكن بروسيا دورتموند الألماني من التعاقد معه مقابل 20 مليون يورو في سوق الانتقالات الشتوية 2020، واستمر مع الفريق حتى صيف 2022 قدم خلالها مستوى مميزا.

وقدم مانشستر سيتي مبلغ 60 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم النرويجي في ثاني سرقة، لكونه حاليا تبلغ قيمته السوقية حوالي 200 مليون يورو.

لوكا مودريتش نحو ريال مدريد

دفع ريال مدريد مبلغ 35 مليون يورو لتوتنهام مقابل التعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش صيف 2012، وبعد بداية سيئة وصفته خلالها صحف مدريد بكونه أسوأ صفقة في الموسم، انفجر النجم الكرواتي وصنع التاريخ مع النادي الملكي.

وتوج لوكا مودريتش بـ28 لقبا برفقة ريال مدريد، وهو الأكثر ألقابا في تاريخ النادي، منها 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وجائزة الكرة الذهبية عام 2018، ورحل هذا الصيف نحو ميلان، تاركا خلفه تاريخا حافلا، ويعتبره البعض أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

المصري محمد صلاح نحو ليفربول

تنقل الدولي المصري محمد صلاح بين أندية بازل وتشيلسي وفيورنتينا وروما، قبل أن يدفع ليفربول مبلغ 42 مليون يورو لفريق العاصمة الإيطالية للتعاقد معه صيف 2017.

وخلال 8 مواسم في ليفربول تمكن النجم المصري من قيادة الفريق للفوز بعدة ألقاب ومنها الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، وكسر نحساً دام حوالي 40 عاما، كما توج بدوري أبطال أوروبا، وما زال مشواره مع الفريق الإنجليزي مستمرا لترتفع قيمته السوقية بشكل كبير.

تعاقد برشلونة مع ميسي

لم يدفع برشلونة دولارا واحد للتعاقد مع أحد أفضل لاعبي التاريخ الأرجنتيني ليونيل ميسي، بل كتب أول عقد على منديل ورقي وعمر اللاعب 12 عاما، ولم يكن المقابل سوى التكفل بعلاجه من نقص هرمون النمو ومساعدة العائلة.

وحصل برشلونة بعد ذلك على كنز من الذهب بعد تألق النجم الأرجنتيني، الذي صنع التاريخ في برشلونة ورفع الفريق لقمة كرة القدم الأوروبية والعالمية برفقة جيل ذهبي، ورغم رحيله ما زال النادي الكتالوني يجني أموالا طائلة من استخدام اسم ميسي بوضعه على قمصانه في متاجره.

رياض محرز نحو ليستر سيتي

دفع ليستر سيتي 500 ألف يورو للتعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز في يناير 2014 قادما من لوهافر الفرنسي.

وصنع رياض محرز معجزة مع فريق ليستر سيتي؛ إذ قادهم لفوز تاريخي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2015-2016، برفقة جيل مكون من لاعبين مغمورين أشهرهم فيما بعد الفرنسي نغولو كانتي والمهاجم جيمي فاردي.

وفي صيف 2018 أصبح أغلى لاعب في تاريخ مانشستر سيتي، الذي دفع لنظيره ليستر 68 مليون يورو للتعاقد معه.