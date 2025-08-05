ظهور مفاجئ لصديقة نجم برشلونة وشقيقته في المدرجات (صور)

كتب – نور الدين ميفراني

تألق لاعب الوسط الدولي الإسباني غافي برفقة برشلونة خلال اللقاء الودي أمام دايغو الكوري الجنوبي، الذي جمع الفريقين، مساء الاثنين، وسجل هدفين في فوز فريقه 5-0.

وافتتح غافي أهداف برشلونة في اللقاء عند الدقيقة الـ21 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة الـ27 من زمن المباراة.

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وعاد غافي لإضافة الهدف الثالث للنادي الكتالوني في الدقيقة الـ45+2، وسجل توني فيرنانديز رابع أهداف البارسا في الدقيقة الـ54 من عمر اللقاء.

ودوّن النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد على أول أهدافه مع برشلونة، عندما سجل الهدف الخامس في الدقيقة الـ65 من زمن المباراة.

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لكن الأمر المثير كان في المدرجات، حيث حضرت صديقته آنا بلايو اللقاء لمساندته مرتدية قميص برشلونة برفقة شقيقته أورورا.

وتألقت صديقة غافي وشقيقته بقميص الفريق الكتالوني، وجلسا معًا لتشجيع النجم الشاب في ملعب دايغو بكوريا الجنوبية، ولم تفوّت الشابة الحسناء أي لقاء لصديقها خلال الفترة الإعدادية وكانت حاضرة بجانبه في اليابان أيضًا.

ومنذ إعلان علاقتهما معًا السنة الماضية لا ينفصل الثنائي غافي وآنا عن بعضهما البعض، وكانت حاضرة دائمًا في المدرجات لمساندته أثناء لقاءات برشلونة والمنتخب الإسباني.

وقضى غافي وصديقته عطلته الصيفية في دولة تنزانيا بإفريقيا تحت اسم عائلة غافي في إعلان مسبق لزواجهما في المستقبل القريب.

ويعتبر غافي ركيزة أساسية في مشروع الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، كما يعد أحد العناصر المهمة في منتخب إسبانيا.

وتعتبر مباراة الأمس هي الأخيرة لبرشلونة في موسمه التحضيري بآسيا، والذي حقق خلاله 3 انتصارات.

وسيخوض البارسا مباراة كأس خوان غامبر، يوم الأحد المقبل، أمام نظيره كومو الإيطالي، قبل أن يبدأ منافسات الدوري الإسباني بالموسم الجديد.