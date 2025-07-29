لا مكان له.. أول ضحايا فليك في برشلونة هذا الموسم

كتب – نور الدين ميفراني

يحتاج برشلونة لبيع بعض لاعبيه وجني أموال لتسجيل الصفقات الجديدة، الحارس خوان غارسيا والمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، والمهاجم السويدي الشاب روني بردغجي ذو الأصول السورية.

لكن إدارة برشلونة لا ترغب في بيع لاعبين بالخسارة رغم أن المدرب الألماني هانزي فليك طلب من عدة لاعبين المغادرة كالحارس الإسباني إينياكي بيينا، ولاعب الوسط الإسباني أوريول روميو لكونهما خارج خططه في الموسم المقبل.

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لكن المفاجأة هي الظهير الأيمن الشاب هيكتور فورت، الذي فتح المدرب الألماني الباب أمامه للرحيل لكونه الخيار الثالث في الجانب الأيمن خلف الفرنسي غول كوندي والإسباني إيريك غارسيا.

ويعتبر هيكتور فورت، البالغ 19 عاماً، أحد لاعبي أكاديمية "لا ماسيا" الذين صعدوا للفريق الأول ويملكون عقودًا مع برشلونة حتى 2029، وكان يرغب في البقاء والمنافسة على مكان أساسي، لكنه خلال اللقاء الودي الأول أمام فيسيل كوبي الياباني لم يلعب أي دقيقة، وهو ما جعل اللاعب يفهم أن المدرب الألماني لا يرغب في تواجده.

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وشارك هيكتور فورت الموسم الماضي في 638 دقيقة خلال 20 مباراة لم يسجل أو يصنع فيها أي أهداف، وهو رقم هزيل للاعب في سنه نفسها لكونه في حاجة للاعب بشكل مستمر ودائم للتطور.

وتثق إدارة برشلونة في إمكانيات اللاعب لكنها ترى أيضًا أنه يشكل فرصة جيدة للحصول على مبلغ مالي جيد لتحسين الجوانب المالية، وهو ما يجعلها تسمح برحيله قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.