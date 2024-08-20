ترك التعادل بين ريال مدريد ومضيفه ريال مايوركا بهدف لكل منهما في الجولة الأولى للدوري الإسباني مساء الأحد الماضي تأثيرًا كبيرًا داخل أروقة العملاق المدريدي.

وقدم ريال مدريد أداءً باهتًا خيب آمال جماهيره التي انتظرت فوزًا عريضًا مع مشاركة الوافد الجديد كيليان مبابي.

وفرط ريال مدريد في تقدمه بهدف البرازيلي رودريغو بعدما استقبل هدفًا عن طريق فيدات موريكي.

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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أجواء غرف ملابس ريال مدريد عقب مباراة مايوركا والتي شهدت أجواء حزينة.

وأوضحت أن اللاعبين انتقدوا أنفسهم بصورة كبيرة، واعترفوا في غرف الملابس بسوء الأداء سواء فرديًا أو جماعيًا.

وأكدت الصحيفة أن هناك عهداً بين لاعبي ريال مدريد على تصحيح الصورة سريعًا في لقاء بلد الوليد يوم الأحد المقبل بالجولة الثانية للدوري الإسباني.

ويحل بلد الوليد ضيفًا على ريال مدريد في ملعبه "سانتياغو برنابيو" مساء الأحد المقبل وسط توقعات بحضور جماهيري كثيف لمتابعة الظهور الأول للنجم مبابي في ملعب النادي.

وتوج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب أتالانتا الإيطالي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في بولندا.