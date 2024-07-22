كشفت تقارير صحفية سعودية عن آخر تطورات مستقبل البرتغالى جواو فيليبى "جوتا" مع نادي الاتحاد السعودي، وذلك قبل انطلاق موسم 2024 ـ 2025.

وذكرت التقارير أن مسؤولي الاتحاد سيحسمون مصير جوتا خلال معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد، والذي يقام حاليًّا في إسبانيا، والذي سيقدم في ضوئه مدربه الفرنسي الجديد "لوران بلان" تقريره النهائي بشأن بقاء جوتا أو رحيله عن النادي.

وأكدت التقارير نقلًا عن موقع "averaj digital" أن إدارة الاتحاد بدأت بالفعل في البحث عن إمكانية للاستغناء عن اللاعب البرتغالي والسعي لإيجاد ناد يحتضنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مسؤولي الاتحاد عرضوا فيليبي جوتا على نادي بشكتاش التركي لبحث إمكانية الانتقال إليه خلال موسم 2024ـ 2025.

وكان مسؤولو وست هام يونايتد الإنجليزي أبدوا اهتمامهم بضم الجناح البرتغالي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن المفاوضات لم تكتمل.

وانتقل جواو فيليبي جوتا صاحب الـ25 عاما، لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ،قادمًا من سيلتيك الأسكتلندي في صفقة بلغت قيمتها نحو 9 ملايين يورو.

وخاض اللاعب 16 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين خلال موسم 2023 ـ 2024 سجل خلالها 4 أهداف.