نابولي في بيان رسمي: لم نقصد الإساءة للنيجيري فيكتور أوسيمين
قال نادي نابولي الإيطالي، إنه لم يقصد الإساءة إلى مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين، بسبب نشر حساب النادي على منصة "تيك توك" فيديو مسيئًا ضده.
وكان الفيديو، الذي تم مسحه لاحقًا من حساب النادي، تضمن مقطعًا لإهدار المهاجم ضربة جزاء في مباراة الفريق أمام بولونيا، يوم الأحد الماضي، وتضمن صوتًا غريبًا.
وأظهر الفيديو "أوسيمين" وهو يطالب بركلة جزاء، بصوت غريب ومتسارع، وطالب بتنفيذها، قبل أن يسددها خارج المرمى، مع أصوات السخرية.
وفنَّد نادي نابولي أسباب نشره للفيديو في بيان رسمي، قائلاً: " لتجنب أي استغلال في هذا الموضوع، أنه لم يقصد أبدًا الإساءة أو السخرية من فيكتور أوسيمين، الذخيرة الفنية للنادي.. ولإثبات ذلك، خلال المعسكر التدريبي الصيفي، رفض النادي بشدة كل عرض تم تلقيه لانتقال المهاجم إلى الخارج".
وأضاف: "إنها تمثل حقيقة من التجارب المشتركة أنه على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما على تيك توك، تم إنشاء اللغة التعبيرية دائمًا بخفة وإبداع، دون أن يكون لديها، في حالة أوسيمين، أي نية للسخرية أو السخرية".
واختتم نابولي بيانه، قائلاً: "ومع ذلك، إذا كان فيكتور قد اعتقد أي إساءة تجاهه، فهذا كان غريبًا على أي إدارة للنادي".
يذكر أن فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي لكرة القدم، غادر إلى مقر تدريبات ناديه دون السلام على زملائه، بسبب ما حدث من حساب النادي على منصة "تيك توك" ضده.
وخلال حضوره إلى فندق فريق نابولي قبل مباراة أودينيزي، بعد بيان وكيله بالتفكير في اتخاذ إجراء قانوني ضد النادي، رفض فيكتور أوسيمين مصافحة زملائه.
وصافح "أوسيمين" مدير الفريق سانتورو، ورفض تحية ديمي وزيلينسكي رغم مبادرتهما بالتحية.