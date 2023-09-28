نابولي في بيان رسمي: لم نقصد الإساءة للنيجيري فيكتور أوسيمين

وفنَّد نادي نابولي أسباب نشره للفيديو في بيان رسمي، قائلاً: " لتجنب أي استغلال في هذا الموضوع، أنه لم يقصد أبدًا الإساءة أو السخرية من فيكتور أوسيمين، الذخيرة الفنية للنادي.. ولإثبات ذلك، خلال المعسكر التدريبي الصيفي، رفض النادي بشدة كل عرض تم تلقيه لانتقال المهاجم إلى الخارج".

وأضاف: "إنها تمثل حقيقة من التجارب المشتركة أنه على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما على تيك توك، تم إنشاء اللغة التعبيرية دائمًا بخفة وإبداع، دون أن يكون لديها، في حالة أوسيمين، أي نية للسخرية أو السخرية".

واختتم نابولي بيانه، قائلاً: "ومع ذلك، إذا كان فيكتور قد اعتقد أي إساءة تجاهه، فهذا كان غريبًا على أي إدارة للنادي".