بث مباشر لمباراة تركيا وإسبانيا في تصفيات كأس العالم

يخوض منتخب إسبانيا مواجهة صعبة مساء اليوم الأحد أمام تركيا ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر المشهد في هذه المباراة الصدام المثير بين أردا غولر نجم المنتخب التركي وريال مدريد الإسباني ولامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا.

وفاز منتخب إسبانيا في الجولة الأولى على حساب بلغاريا بنتيجة 3-0 بينما تغلب منتخب تركيا على حساب جورجيا بنتيجة 3-2.

ويتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة تركيا وإسبانيا في تصفيات كأس العالم عن قارة أوروبا.

التشكيل الرسمي

انطلاق المباراة

الدقيقة 4: تسديدة من لامينيامال

الدقيقة 5: انطلاقة سريعة من نيكو ويليامز

الدقيقة 6: بيدري يسجل هدف التقدم لإسبانيا

الدقيقة 8: مارتن زوبميندي يتدخل بقوة ويبعد محاولة لتركيا

الدقيقة 12: محاولة خطيرة من جانب إسبانيا بعد تمريرة بيدري

مهارة رائعة من لامين يامال

الدقيقة 22: ميكيل ميرينو يحرز الهدف الثاني لصالح إسبانيا

الدقيقة 24: محاولة ضائعة من لامين يامال

الدقيقة 31: تسديدة قوية من يامال

الدقيقة 45+1: منتخب إسبانيا يحرز الهدف الثالث عن طريق ميرينو

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب إسبانيا بنتيجة 3-0