شهد ملف رحيل سعود عبد الحميد نجم الهلال السعودي مفاجآت جديدة بعد أنباء متصاعدة حول اقتراب اللاعب من مغادرة فريقه.

وارتبط اسم سعود عبد الحميد ببعض الأندية الأوروبية الراغبة بضمه، وعلى رأسها نادي روما الإيطالي.

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وفجَّر الإعلامي السعودي عبد الرحمن أباعود مفاجآت جديدة في أزمة سعود عبد الحميد، مؤكدًا أن اللاعب لم يتلقَ عروضًا قبل بداية الموسم الحالي، والأمور لم تتغير سوى قبل أسبوعين فقط.

وأوضح أن سعود عبد الحميد تلقى عرضًا من الدوري الفرنسي في شهر يناير الماضي.

وأشار إلى أن نادي الهلال يرفض بشدة رحيل لاعبه سعود عبد الحميد وبيع عقده وهو الرأي الرسمي حتى الآن من جانب مسؤولي النادي.

وأكد أن سعود عبد الحميد تلقى عرضًا قبل أسبوعين فقط من نادي استاد رين الفرنسي مقابل 2.5 مليون يورو وهو ما تم رفضه بسبب ضعف العائد المالي الذي لا يتناسب مع قدرات اللاعب.

وأشار إلى أن نادي روما أرسل خطاب اهتمام لاستطلاع رأي الهلال بشأن إمكانية رحيل اللاعب ومفاتحة النادي في التفاوض بخصوص مستقبل عبد الحميد.

وأكد أن الهلال تجاهل تمامًا هذا الخطاب، ورفض تمامًا فكرة الجلوس على الطاولة للتفاوض بشأن رحيل لاعبه سعود عبد الحميد.