جورجينا نشرت الصور.. طائرة كريستيانو رونالدو في مهمة جديدة (شاهد)

أثارت جورجينا رودريغيز، زوجة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، عاصفة من الجدل بعدما نشرت صوراً عبر حسابها بموقع إنستغرام وهي تتحرك نحو الطائرة الخاصة التي يملكها زوجها.

ولا يخفى على متابعي رونالدو امتلاكه لطائرة خاصة تتواجد في العاصمة السعودية الرياض حالياً ويستخدمها النجم البرتغالي في رحلاته الخاصة.

وبحسب تقارير صحفية فإن سعر طائرة رونالدو يتراوح بين 60 إلى 70 مليون دولار أمريكي.

وبمجرد نشر جورجينا الصور بدأت الأحاديث حول أسرار تحرك طائرة رونالدو من الرياض بعدما انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مهمة جديدة لطائرة رونالدو تتمثل في نقل أحد اللاعبين الجدد المنضمين إلى نادي النصر.

وأشارت تقارير عديدة إلى أن اللاعب البرتغالي جواو فيليكس المنضم حديثاً إلى نادي النصر استقل طائرة رونالدو.

وذهب بعض المشجعون إلى تحرك طائرة رونالدو لنقل اللاعب الإسباني إينيغو مارتينيز مدافع برشلونة الإسباني والمرشح الأقرب للانتقال إلى صفوف الفريق السعودي.

وفي المقابل، جاء نشر الصور من جانب جورجينا ليؤكد أن تحرك الطائرة لم يكن سوى للاستجمام من جانبها في رحلة لم تعلن تفاصيلها.