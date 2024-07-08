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رياضة

النصر السعودي ينهي أزمة علي يزيد (فيديو)

النصر السعودي ينهي أزمة علي يزيد (فيديو)
إبراهيم المهيدب رئيس نادي النصر السعوديالمصدر: حساب النصر على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
08 يوليو 2024، 9:20 ص

حرص علي يزيد، نجم نادي النصر السعودي الأسبق، على توجيه الشكر لرئيس النادي الحالي، إبراهيم المهيدب، بعد تدخله سريعا وإنهاء أزمته، وسداد مستحقاته المالية المتأخرة.

وكان علي يزيد، كشف في تصريح سابق، عن تعرضه للظلم من قِبل إدارة النصر قبل سنوات، وسط تأخر مستحقاته المالية، بقيمة مليون ونصف المليون ريال سعودي.

وبعد حل أزمته علّق علي بن يزيد، عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلًا: "جمهور النصر الغالي، اسمحوا أن أقدم شكري وعرفاني لأصحاب القلوب الكبيرة والأيادي البيضاء، سيدي الأمير الغالي تركي بن سلمان، وإلى أخي رئيس نادي النصر، إبراهيم المهيدب، على وقفتهم معي غير المستغربة، والشكر موصول للإعلاميين الغاليين، بندر الرشود وخالد القريني، لسعيهما في إنهاء حقوقي".

 

 

ويعد علي بن يزيد أحد اللاعبين الذين برزوا في قيادة هجوم النصر سابقا؛ إذ سجل خلال مسيرته مع "العالمي"، ما يقارب 49 هدفًا، بين أهداف ودية ورسمية، كما ساهم في التتويج مع الفريق بلقب كأس الأمير فيصل بن فهد.

 

 

الدوري السعودي

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