بهزيمتها أمام الإكوادور.. قطر تدفع ثمن غياب اللاعبين عن المنافسات الرسمية في افتتاح كأس العالم

دفعت قطر ثمن غياب اللاعبين الدوليين عن المنافسات الرسمية منذ نهاية الموسم الماضي وقلة الخبرة على المستوى العالمي بعد الخسارة أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم لكرة القدم اليوم الأحد.

وتشارك قطر في كأس العالم للمرة الأولى، وقرر الاتحاد الوطني إبعاد اللاعبين عن المشاركة مع أنديتهم منذ بداية الموسم المحلي الحالي والاكتفاء بالاستعداد وخوض مباريات ودية، على أمل أن يكون في قمة الجاهزية مع الوصول إلى اللحظة الحاسمة.

لكن في الواقع كانت لحظة الحقيقة قاسية على بطل آسيا 2019.

واهتزت شباك قطر ثلاث مرات في الشوط الأول لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإنقاذ صاحبة الضيافة بعد خطأ الحارس سعد الشيب في الدقيقة الثالثة واحتسب تسللا بفارق ضئيل.

وقال الشيب لشبكة (بي.إن. سبورتس) "ما كنا مركزين في الشوط الأول خاصة في أول نصف ساعة، الشوط الثاني ظهرنا بشكل أفضل".

وأضاف حارس منتخب قطر "ربما كنا نعاني من ارتباك وصارت بعض الأخطاء وإن شاء الله نحاول نعدلها المباراة المقبلة".

ورغم امتلاك لاعبي قطر خبرة اللعب في المباريات بعد الفوز على اليابان في نهائي كأس آسيا قبل ثلاثة أعوام، فإن التوتر سيطر على أغلب اللاعبين.

واستغل مايكل استرادا وجود مساحة في قلب دفاع قطر ليمرر كرة إلى فالنسيا الذي انطلق نحو المرمى وتعرض لخطأ من الشيب، ولم يتردد الحكم الإيطالي دانييلي أروساتو في احتساب ركلة جزاء نفذها فالنسيا بهدوء على يسار الحارس القطري.