هل قرر كريستيانو رونالدو اللعب ضد الزوراء في العراق؟

كريستيانو رونالدوالمصدر: رويترز
أكد غيث عبد الغني، نائب رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء العراقي، أن كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، سيكون ضمن بعثة الفريق التي ستتوجه إلى بغداد لمواجهة الزوراء في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2، والمقررة يوم 1 أكتوبر المقبل.

حديث عبد الغني أثار جدلًا واسعًا، بعدما ارتبط اسم رونالدو في أكثر من مناسبة بغيابات مفاجئة عن مباريات مماثلة في العراق، ما جعل مشاركة النجم البرتغالي موضع تساؤل دائم.

أسباب التصريح ومصير مشاركة رونالدو

رغم تأكيدات نائب رئيس نادي الزوراء، فإن مشاركة رونالدو أمام الفريق العراقي ما زالت محل شك للأسباب الآتية:

1- إجراء روتيني

ما ذكره عبد الغني قد يكون إجراءً روتينيًا، إذ تُسجل أسماء النجوم الكبار في قوائم البعثات عادة دون ضمان مشاركتهم فعليًا.

2- غياب الدون عن الجولة الافتتاحية

المؤشرات الحالية لا تصب في اتجاه حضوره، فقد غاب عن الجولة الافتتاحية لدوري أبطال آسيا 2، التي فاز فيها النصر بخماسية على استقلال دوشنبه.

3- عدم سفره للعراق الموسم الماضي

الموسم الماضي، لم يسافر رونالدو إلى العراق مع بعثة النصر لملاقاة الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووجه رونالدو رسالة اعتذار لمحبيه وجماهيره في العراق آنذاك بسبب عدم تواجده.

4- صمت النصر

إدارة النصر لم تصدر أي بيان رسمي حتى الآن يؤكد سفر اللاعب أو مشاركته.

كل هذه المعطيات تجعل الجماهير في حالة ترقب لمعرفة ما إذا كان رونالدو سيكسر القاعدة هذه المرة ويخوض مواجهة الزوراء في بغداد، أم أن سيناريو الغياب سيتكرر من جديد.

