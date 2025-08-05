7 نجوم لن تراهم في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل

كتب – نور الدين ميفراني

يستعد الدوري الإنجليزي الممتاز لبداية موسمه الجديد يوم 15 أغسطس الحالي وسط سوق انتقالات كبيرة من المحتمل أن تشهد نهايتها رقما قياسيا جديدا يخص إنفاق الأموال في تاريخ الانتقالات.

ولن يشاهد عشاق كرة القدم نجوماً عدة تألقوا في السنوات الأخيرة داخل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز واختاروا البحث عن تحديات جديدة في دوريات مختلفة، ونستعرض أبرزهم في التقرير الآتي:

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الإنجليزي ترنيت ألكسندر أرنولد

بعد مسيرة حافلة برفقة ليفربول اختار الظهير الأيمن الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد عدم تجديد عقده ورحل نحو ريال مدريد والدوري الإسباني في صفقة انتقال حرة، محققا حلمه باللعب للفريق الملكي.

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البلجيكي كيفن دي بروين

بعد أكثر من 10 مواسم برفقة مانشستر سيتي انتهى عقد لاعب الوسط المبدع البلجيكي كيفن دي بروين، ولم يعرض عليه تجديد عقده.

واختار النجم البلجيكي الرحيل نحو نابولي والدوري الإيطالي لخوض تحد جديد في مسيرته.

الكوري الجنوبي سون هيونغ مين

أعلن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين رحيله عن فريق توتنهام بعد مسيرة استمرت أكثر من 10 مواسم وتشير كل التقارير لرحيله نحو الدوري الأمريكي واللعب لفريق لوس أنجلوس إف سي.

الإنجليزي ماركوس راشفورد

بعد مسيرة حافلة في الدوري الإنجليزي الممتاز برفقة مانشستر يونايتد وأستون فيلا كمعار، قرر المهاجم الإنجليزي خوض تحد جديد خارج إنجلترا وانتقل معارا إلى برشلونة والدوري الإسباني.

الكولومبي لويس دياز

غادر الجناح الكولومبي لويس دياز الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 3 مواسم من التألق برفقة ليفربول، الذي استفاد من مبلغ وصل إلى 75 مليون يورو.

وانتقل لويس دياز نحو العملاق البافاري بايرن ميونخ ليلعب في الدوري الألماني.

الإسباني دين هويسن

تألق المدافع الإسباني الشاب دين هويسن برفقة فريق بورتموت الموسم الماضي، وهو ما دفع ريال مدريد لدفع مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني لضمه وجلبه للدوري الإسباني.

الدنماركي كريستيان إيركسن

بعد فترة 7 مواسم برفقة توتنهام و3 مواسم بقميص مانشستر يونايتد انتهى مشوار لاعب الوسط الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن في إنجلترا.

ويبحث قائد المنتخب الدنماركي عن فريق جديد بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد، وكان أعلن أنه لن يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى ويبحث عن تجربة جديدة.