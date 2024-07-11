البرازيل.. ضابط يطلق النار على حارس مرمى في مباراة بدوري الدرجة الثانية (فيديو)

شهدت مباراة غريميو أنابوليس وسينترو أويستي في الدرجة الثانية بالبرازيل واقعة غريبة، بطلها ضابط أمن، أطلق النار على حارس مرمى.

ونشرت شبكة "سي إن إن البرازيل" تقريرًا قالت فيه، إن مباراة أقيمت أمس الأربعاء، في دوري الدرجة الثانية، بين غريميو أنابوليس وسينترو أويستي، شهدت إصابة حارس المرمى رامون سوزا برصاصة مطاطية أطلقها رجل أمن.

وكانت المباراة لمسابقة دوري الدرجة الثانية من بطولة جويانو.

وأضافت: "شوهد رجل أمن وهو يطلق رصاصة مطاطية، دون سابق إنذار، على حارس مرمى غريميو أنابوليس، رامون سوزا، الذي أصيب في ساقه، وعلى الفور حضر طبيب غريميو أنابوليس الذي أجرى الإسعافات الأولية في سيارة إسعاف الملعب".

ونشر نادي غريميو أنابوليس بيانًا استنكر فيه الحادثة، وقال: "إنه عمل فظيع وغير معقول وإجرامي من قبل شخص يجب أن يهتم بسلامة ونزاهة الأشخاص الذين كانوا هناك في ملعب جوناس دوارتي".