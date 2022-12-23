النجم الساحلي يرفض تأجيل مباراته أمام الترجي بالدوري التونسي ويتهم أطرافا بـ"تعطيله"

وحدد الاتحاد التونسي لكرة القدم 18 يناير المقبل موعدا لمباراة قمة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المحلي بين الترجي وضيفه النجم الساحلي.

وقال الاتحاد في بيان، إن المباراة سيحتضنها ملعب حمادي العقربي في رادس، مضيفا أن 18 يناير هو التاريخ الوحيد الشاغر وبالتالي لن يضطر إلى إجراء تغييرات على جدول مباريات بقية الفرق.

وتنتهي أعمال الصيانة في ملعب رادس في 15 يناير ليصبح جاهزا لاستضافة المباريات.

وكان مصدر مقرب من الترجي قد أكد أن إدارة النادي اتصلت بعدة جهات يمكنها استضافة المباراة المؤجلة مثل ملعب باجة وملعب الشاذلي زويتن والمنستير ولكن الطلب قوبل بالرفض.

ويأتي هذا الموقف بعد غلق ملعب حمادي العقربي في رادس للصيانة وملعب المنزه من أجل التجديد.

وأصدر مجلس إدارة النجم الساحلي بيانا اليوم الجمعة، أوضح فيه أن قرار تأجيل المباراة أمام الترجي "تقف وراءه أطراف بعينها وليس بسبب عدم وجود ملعب يحتضن هذه القمة".

واستغرب المتحدث باسم النجم الساحلي "تضارب التصريحات بين مسؤولين في الاتحاد والحكومة بخصوص جاهزية ملعب الشاذلي زويتن لاحتضان المباريات بعد زيارة وزير للمنشأة في 15 ديسمبر وحرصه الشخصي على ذلك في بيان رسمي لا يزال منشورا على الصفحة الرسمية للوزارة".

وأكد المتحدث أن مجلس إدارة النجم الساحلي: "يرفض رفضا قطعيا قرار تأجيل هذه المواجهة داعيا الاتحاد إلى احترام رزنامة (جدول) البطولة وهذا ما يفرضه الاستحقاق الرياضي ومصداقية مسابقة الدوري التونسي الممتاز".

ودعا المجلس في البيان جماهير النجم إلى "التحلي بالهدوء ومساندة الجهود التي يبذلها مسؤولو النادي لتوفير سبل النجاح للفريق في هذه الفترة المهمة في تاريخه".

ويمر النجم بصحوة ويتصدر المجموعة برصيد 16 نقطة متقدما بخمس نقاط على ملاحقه المباشر الترجي.