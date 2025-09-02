باكستان: مقتل 6 من أفراد الأمن و6 مسلحين خلال هجوم على قاعدة
حقيقة انتقال حارس تولوز إلى الهلال السعودي

غيوم ريستيس حارس مرمى تولوز الفرنسيالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
02 سبتمبر 2025، 5:03 م

ارتبط اسم غيوم ريستيس، حارس مرمى تولوز الفرنسي، بالرحيل إلى نادي الهلال السعودي رسمياً.

وفجّر الصحفي ساشا تافاليوري جدلاً بعدما أكد، عبر تغريدة بحسابه على منصة إكس، اقتراب الهلال من حسم صفقة حارس تولوز مقابل 95 مليون يورو، قبل أن يحذف التغريدة.

تغريدة ساشا تافاليوري بخصوص حارس تولوز

في المقابل، أكد الصحفي حمد الصويلحي، عبر حسابه بمنصة إكس، أن الهلال اقترب بالفعل من ضم حارس فرنسي سيتم قيده في قائمة الأجانب تحت السن (المواليد) على أن يتم تصعيده للفريق الأول.

 وأضاف الصويلحي:" المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة للتعاقد مع هذا الحارس".

ولم يعلن الصويلحي هوية الحارس الذي يتفاوض الهلال معه لتدعيم صفوفه قبل غلق الانتقالات.

ويرغب الهلال في تأمين مركز حراسة المرمى بضم صفقة جديدة خاصة في ظل غياب المغربي ياسين بونو؛ لارتباطه بخوض كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة بين 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

 وارتبط اسم حارس فرنسي آخر بنادي الهلال، وهو ماتيو باتوييه، الذي يلعب في نادي أولمبيك ليون.

ويبلغ ريستيس 20 عاماً، ويرتبط بعقد مع تولوز حتى صيف 2028، وتخرج من قطاع الناشئين بالنادي الفرنسي، كما يلعب في صفوف منتخب الشباب الفرنسي.

