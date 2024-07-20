أشعل اللاعب المغربي أشرف بن شرقي الجدل حول عودته إلى فريقه الأسبق الزمالك المصري.

ورحل بن شرقي عن صفوف الريان القطري بعد ارتباط دام لموسم واحد وأصبح لاعبًا حرًا.

ونشر بن شرقي عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي بموقع إنستغرام مقطع فيديو وهو يخوض تدريبات بدنية شاقة.

وخلال الفيديو أظهر بن شرقي صورة له وهو لاعب بقميص الزمالك ما فسره المتابعون بأنه تلميح للعودة من جديد إلى القلعة البيضاء.

وانضم أشرف بن شرقي إلى الزمالك يوم 16 يوليو 2019 قادمًا من الهلال السعودي.

وساهم اللاعب المغربي في تحقيق لقب السوبر الأفريقي مع الزمالك بجانب لقب الدوري المصري مرتين بجانب كأس مصر والسوبر المصري.

ورحل بن شرقي عن الزمالك في صيف 2022 بعد تعثر الاتفاق معه لتجديد عقده مع الفريق لأسباب مالية.

وانضم اللاعب المغربي بعد ذلك إلى نادي الجزيرة الإماراتي ثم انتقل إلى الريان القطري.

وسبق أن أعلن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الحالي رغبته في إعادة أشرف بن شرقي إلى صفوف الفريق الأبيض مرة أخرى.

وأكد حسين لبيب في تصريحات تليفزيونية أن باب الزمالك مفتوح أمام بن شرقي في أي وقت موضحًا أن بن شرقي لاعب موهوب وأي فريق يتمناه.

ولعب النجم المغربي أيضًا لأندية الهلال السعودي والوداد المغربي ولانس الفرنسي خلال مشواره الاحترافي.