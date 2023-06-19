زوجة سيرجيو ريكو تعلن استفاقته من الغيبوبة
كشفت زوجة سيرجيو ريكو عن أن حارس باريس سان جيرمان خرج من الغيبوبة بعد ثلاثة أسابيع من إصابته بجروح بليغة بسبب سقوطه من على حصان.
وتم وضع ريكو في العناية المركزة بعد إصابته بالرأس في نهاية مايو في حادث ركوب الخيل في الأندلس بإسبانيا.
وتم إخراج اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا من التخدير قبل أسبوعين، ليتم وضعه في غيبوبة مرة أخرى بعد بضع ساعات.
قبل أن تعلن ألبا سيلفا استفاقته من الغيبوبة اليوم الإثنين.
وقالت ألبا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "يمكننا أن نرى نهاية النفق أخيرًا، نحن ذاهبون إلى هناك خطوة بخطوة".
وأضافت: "علمت منذ البداية أنه سيتخطّى الأمر لأنه بطل".
وقال مستشفى فيرجن ديل روسيو في إشبيلية، الذي يعالج فيه ريكو إنه سيتم تقديم التحديثات فقط في التطورات الرئيسية بناءً على طلب عائلة اللاعب.
وقالت ألبا إن ريكو أصدر إشارات تجاههم، ومع ذلك، حثّت على التحلي بالصبر أثناء شفائه.
وعندما سُئلت عما إذا كان حارس المرمى تعرّف عليهم، أضافت: "نحن نتقدّم خطوة بخطوة، نحن بحاجة إلى التحلي بالصبر".
ولم يشارك ريكو مع باريس سان جيرمان هذا الموسم ولو دقيقة واحدة علمًا أن عقده ينتهي في يونيو 2024.
وتعرّض الحارس لحادث سقوط عن صهوة جواد في إل روسيو، بعد توجهه لإسبانيا.
وفاز ريكو، المولود في إشبيلية، بلقب الدوري الأوروبي مرتين مع فريق مسقط رأسه، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2019.
ثم انتقل حارس المرمى إلى نادي العاصمة على سبيل الإعارة في العام 2019 أيضاً، قبل أن يصبح الانتقال رسميا في 2020.