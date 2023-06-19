زوجة سيرجيو ريكو تعلن استفاقته من الغيبوبة

كشفت زوجة سيرجيو ريكو عن أن حارس باريس سان جيرمان خرج من الغيبوبة بعد ثلاثة أسابيع من إصابته بجروح بليغة بسبب سقوطه من على حصان.

وتم وضع ريكو في العناية المركزة بعد إصابته بالرأس في نهاية مايو في حادث ركوب الخيل في الأندلس بإسبانيا.

وتم إخراج اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا من التخدير قبل أسبوعين، ليتم وضعه في غيبوبة مرة أخرى بعد بضع ساعات.