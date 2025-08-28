البث المباشر لمباراة الأهلي ونيوم في الدوري السعودي للمحترفين

يستهل اليوم الخميس فريقا الأهلي ونيوم مشوارهما في الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025 ـ 2026 عندما يلتقيان وجها لوجه على ملعب على استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في جدة ضمن الجولة الافتتاحية من المسابقة.

وفيما لا يزال الأهلي منتشيا بتتويجه منذ أيام قليلة بلقب كأس السوبر السعودي بعد الفوز في النهائي على النصر (5 ـ 3) بركلات الترجيح (2 ـ 2 في الوقت الأصلي)، سيكون نيوم على موعد تاريخي مشهود عندما يخوض أول مباراة في الدوري السعودي للمحترفين بعد أن خاض في العامين الماضيين مسيرة مذهلة حقق في أعقابها صعوده لدوري الأضواء.

وحقق النادي الأهلي تحت قيادة الألماني ماتياس يايسله نتائج لافتة في موسم 2024 ـ 2025 عندما توج في مايو الماضي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه.

ويوم السبت الماضي أضاف رفاق رياض محرز لقبا جديدا بالتتويج بكأس السوبر السعودي للمرة الثانية في تاريخهم، بعد المشاركة في المسابقة بدلا من الهلال حامل اللقب.

ومن جانبه، أقدم نادي نيوم الوافد الجديد على دوري المحترفين على صفقات كبرى قبل بداية الموسم الجديد، إذ ضم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة والنجمين الفرنسيين ألكسندر لاكازيت وسايمون بوابري والمصري أحمد حجازي.

ويلعب النادي الأهلي مباراة نيوم في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين بالتشكيلة التالية:

أما نادي نيوم، تحت قيادة مدربه الفرنسي كريستوف غالتييه، فيدخل المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

وتقدّم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة لمباراة الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين بين الأهلي ونيوم:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

جماهير النادي الأهلي تقدم لوحة جميلة على مدرجات ملعب الجوهرة المشعة.

الدقيقة 7: الأهلي يبدأ بالهجوم ولكن دون فاعلية حتى الآن.

الدقيقة 9: أخطر فرصة للنادي الأهلي بعد هجمة سريعة جدا انطلقت من رمية تماس: مهاجم الأهلي ميلوت يسقط والحكم يعلن استمرار الهجمة وسط مطالبات من اللاعبين بركلة جزاء.

الدقيقة 22: الأهلي يفتح باب التسجيل في مرمى نيوم: إنزو ميلوت يضع إيفان توني وجها لوجه مع الحارس بتمريرة رائعة وخرافية والأخير لا يترك الفرصة تمر دون تسجيل هدف التقدم.

الأهلي ـ نيوم (1 ـ 0).

احتفالية جديدة من المهاجم إيفان توني بعد هدفه الأول في الموسم الجديد.

الدقيقة 32: الأهلي يواصل السيطرة على مجريات المباراة ويتحكم في منطقة وسط الملعب مستفيدا من جاهزية رياض محرز ورفاقه.

جماهير الأهلي تواصل مساندة بطل السوبر السعودي وبطل آسيا.

الدقيقة 45 +3: نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي (1 ـ 0): إيفان توني سجل أول أهدافه في الموسم الجديد.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 50: فرصة خطيرة جدا وسانحة لنيوم وتصدّ رائع من الحارس إدوارد ميندي.

النتيجة تبقى تقدم الأهلي (1 ـ 0).

الدقيقة 62: فرصة سانحة للأهلي كادت تسفر عن الهدف الثاني عن طريق إيفان توني.

أحمد حجازي يتدخل لإنقاذ نيوم من تلقي هدف ثان.