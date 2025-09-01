بعد إقالة تين هاغ.. ليفركوزن "ينقض" على مدرب الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن إدارة نادي باير ليفركوزن، بالدوري الألماني الممتاز، تستهدف التعاقد مع ماتياس يايسله المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، خلفا للمدرب الهولندي إريك تين هاغ.

وأعلن نادي باير ليفركوزن إقالة مدربه الهولندي إريك تين هاغ من منصبه، بعدما حصد نقطة واحدة فقط من أول مباراتين له بالدوري الألماني.

وبحسب ما أفادت به التقارير الألمانية، فإن إدارة نادي باير ليفركوزن تناقش الآن، إمكانية تعيين ماتياس ياسليه مدربًا جديدًا للفريق الألماني.

وأشارت إلى أن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لفريق برشلونة الإسباني، أيضا ضمن المرشحين لقيادة النادي الألماني هذا الموسم.

ولا يزال يرتبط ماتياس يايسله صاحب الـ37 عاما، والذي تولى قيادة الأهلي في يوليو 2023، بعقد مع النادي السعودي حتى يونيو 2026.

ويقدم ماتياس يايسله أداء رائعاً ولافتًا مع الأهلي، إذ قاد فريقه مؤخرا للتتويج ببطولة كأس السوبر السعودية على حساب النصر بركلات الترجيح (5/3) بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما، في مباراة النهائي التي أقيمت على ملعب هونغ كونغ الدولي.

كما أصبح الألماني ماتياس يايسله، أول مدرب يحقق بطولتين على الأقل مع النادي الأهلي منذ المدرب السويسري كريستيان غروس، بعد تحقيقه بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الماضي.

ومن غير المتوقع أن يقبل يايسله أو إدارة الأهلي السعودي رحيل المدرب الألماني الذي سبق أن تلقى عروضا مشابهة وتم رفضها.