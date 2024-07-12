يستعد نادي مانشستر يونايتد لإعلان صفقة هولندية لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

ويرغب المدرب الهولندي إريك تين هاغ ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، في تدعيم صفوفه بصفقات مميزة خاصة في الجانب الهجومي.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "إكس" عن خضوع اللاعب الهولندي غوشوا زيركزي نجم بولونيا الإيطالي ، اليوم الجمعة، للفحوصات الطبية تمهيدًا لإعلان الصفقة.

وأشار إلى أن اللاعب سيعقد جلسة مع تين هاغ، اليوم الجمعة ثم سيوقع عقدًا يستمر حتى يونيو 2029 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وأكد أن الصفقة ستكلف خزائن مانشستر يونايتد 42.5 مليون يورو سيتم سدادها على 3 أعوام لصالح بولونيا.

ويبلغ زيركزي من العمر 23 عامًا، وكان أحد أفراد المنتخب الهولندي الذي شارك، مؤخرًا، في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

وودّع المنتخب الهولندي منافسات يورو 2024 بالخروج على يد إنجلترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.

وشارك المهاجم زيركزي في مباراتين فقط، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف في اليورو.

ولعب زيركزي في صفوف ناشئي فينورد الهولندي، كما انضم إلى فرق الشباب بنادي بايرن ميونخ الألماني، وتم تصعيده للفريق الأول، العام 2020، قبل إعارته إلى بارما الإيطالي ثم أندرلخت البلجيكي.

وانضم اللاعب إلى بولونيا الإيطالي في صيف 2022 ، ولعب مع الفريق 58 مباراة وسجل 14 هدفًا، وقدم 9 تمريرات حاسمة.